В трех районах Еврейской автономной области введен режим ЧС из-за проблем с отоплением

В 16 населенных пунктах Еврейской автономной области есть сложности с началом отопительного сезона. В населенных пунктах проживает 16 тыс. человек, или 10% общего количества жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы правительства области. В связи с этим в трех муниципальных районах введен режим ЧС.

Проблемы есть с подачей отопления в учреждения здравоохранения и соцзащиты населения в Биробиджане. Глава региона Александр Левинталь сообщил, что нет нормативного запаса жидкого и твердого топлива, а ряд котельных не готов к отопительному сезону. По его словам, на этой неделе из федерального бюджета должно поступить 98 млн руб. «на подготовку к отопительному сезону».

В Еврейской автономной области проблемы с отоплением возникают регулярно. В прошлом году падала температура в социальных объектах ряда населенных пунктов. В январе 2016 года из-за прорыва теплотрассы без тепла осталось больше 5 тыс. человек.