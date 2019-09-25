Жители Кронштадта подвергли критике транспортную реформу

Жители Кронштадтского района Петербурга высказали претензии к проекту проведения в городе реформы общественного транспорта. В частности, они недовольны грядущей заменой коммерческих маршруток на социальные автобусы, которые, по их словам, существенно увеличивают время, проведенное ими в пути. Кроме этого, горожане обратили внимание на то, что низкопольные автобусы, хоть и обладают большей вместимостью, имеют значительно меньше сидячих мест.

Свои претензии жители Кронштадта озвучили на встрече с начальником отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Петербурга Денисом Усановым. Представитель Смольного пообещал учесть особенности транспортного движения в Кронштадте и высказанные пожелания горожан.

Напомним, что проведение транспортной реформы в Петербурге запланировано на июль 2020 года. Ранее в Смольном предложили регулировать ее на уровне районных администраций.