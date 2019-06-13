Транспортную систему в Петербурге предложили регулировать на уровне районных администраций

По данным “Ъ-СПб”, в начале июня в Заксобрании Петербурга прошло совещание по поводу так называемого документа планирования, который переведет общественный транспорт в городе на регулируемый тариф.

Теперь изменения в сети маршруток и автобусов будут рассматривать на площадках районных администраций по аналогии с общественными обсуждениями крупных строительных проектов. По мнению чиновников, это должно ответить на многочисленные вопросы о новой системе транспортного обслуживания в Петербурге, которая должна быть внедрена в середине 2020 года и обойдется городу в 50 – 60 млрд рублей.

Суть реформы заключается в переводе коммерческих маршруток на социальные тарифы. Вместе с этим изменится маршрутная сеть движения транспорта: в первую очередь будут исключены все дублирующие маршруты.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Новые правила ищут консенсус».