Похититель картины Куинджи получил три года строгого режима

Замоскворецкий суд Москвы назначил уроженцу Крыма Денису Чуприкову три года лишения свободы в колонии строгого режима за похищение картины Архипа Куинджи «Ай-Петри.Крым». Его признали виновным по ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение особо ценного предмета, повлекшее его порчу, уничтожение или разрушение).

Гособвинение просило для похитителя четыре года колонии, а сторона защиты — условное наказание. Представители Третьяковской галереи согласились с мнением гособвинения.

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Адвокат Светлана Горбунова в суде говорила, что степень общественной опасности преступления преувеличена. Сам обвиняемый в суде признал свою вину в полном объеме. Свой поступок он объяснил желанием «хайпануть». Денис Чуприков утверждает, что спланировал преступление спонтанно и планировал вернуть картину утром.

Напомним, Денис Чуприков украл картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи в январе 2019 года. Преступник снял полотно со стены и ушел на глазах у посетителей. Его задержали на следующее утро. Потерпевшими по делу стали Минкультуры в части материального ущерба и Третьяковская галерея, в части вреда деловой репутации. Денис Чуприков добровольно возместил стоимость восстановительных работ в 13 тыс. руб.

О том, как ограбление Чуприкова может повлиять на всю музейную отрасль России — в материале “Ъ” «Кража с выводами».