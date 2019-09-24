Прокурор потребовала четыре года колонии для похитителя картины Куинджи из Третьяковки

Государственный обвинитель в ходе заседания в Замоскворецком суде Москвы потребовала приговорить к четырем годам колонии строгого режима обвиняемого в похищении картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова. Суд огласит приговор по делу 25 сентября в 14:30.

«Считаю, что вина обвиняемого подтверждается показаниями свидетелей, видеозаписью с места происшествия и иными данными. С учетом этого прошу суд приговорить Чуприкова к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,— цитирует прокурора ТАСС.

Гособвинитель подчеркнула особо дерзкий характер преступления, совершенного в момент, когда в Третьяковской галерее было много людей. «Он (Денис Чуприков.— “Ъ”) не предпринял никаких попыток конспирации, несмотря на видеонаблюдение»,— сказала она.

При этом, как сообщила прокурор, господин Чуприков не имеет каких-либо психических заболеваний и полностью осознавал, что именно делает в момент совершения кражи картины. Он не состоит на учете в наркодиспансере или психоневрологическом диспансере. В материалах дела также поясняется, что фигурант полностью признался в краже на стадии следствия.

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Свой поступок, совершенный 27 января, господин Чуприков объяснил желанием привлечь к себе внимание. «Целью было хайпануть. Я собирался вернуть картину на следующий день. При этом я полностью раскаиваюсь и признаю вину в полном объеме»,— заявил он. «Хочу принести извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры России за свой поступок»,— сказал господин Чуприков.

Он отметил, что не планировал преступление заранее — в день кражи у него возникла «идея привлечь к себе внимание». Услышав по радио о выставке Архипа Куинджи, идущей в Третьяковской галерее, он направился в музей, где ему приглянулась картина «Ай-Петри. Крым», Сняв полотно и покинув музей, он отвез произведение на своей машине в подвал жилого дома. «Я нес по залам картину рисунком внутрь, никто на меня не обратил внимания»,— сообщил господин Чуприков.

Картина «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи была украдена Денисом Чуприковым 27 января. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). На следующий день полиция задержала господина Чуприкова, а само полотно нашли в Одинцовском районе Московской области.

О последствиях похищения картины — в материале “Ъ” «Кража с выводами».