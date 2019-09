Необычные головные уборы, триумф рубашки и оранжевый цвет

Самым громким показом в Милане, судя даже по выхлопу в социальных сетях, стало шоу Versace. Идущую в финале дефиле Дженнифер Лопес в «том самом платье» с церемонии вручения премии «Грэмми» в 2000 году не запостил разве что ленивый. Ажиотаж вокруг этого выхода не спадал дня три. Донателла Версаче определенно «сделала» всех коллег по цеху. В остальном же показы в Милане прошли без особых потрясений. «Коммерсантъ Стиль» подметил тренды, заявленные на подиуме.

Черный летом

Еще один тренд из 1990-х вернется следующим летом — тотальный черный. Самое безапиляционное заявление на этом поле случилось на показе Versace. Модели выходили в черных платьях, костюмах, черных римских сандалиях или босоножках на шпильке, и единственным проблеском в этом темном царстве была золотая пряжка на ремне и золотой чокер с фирменным рельефом бренда. Черная одежда обладает неоспоримой силой притягательности. Этот цвет может быть зловещим, как плащ волшебницы Малефисенты, или мятежным, как кожаная куртка байкера. Но следующим летом черный не про неоготику или «Матрицу», а про взрослый шик, заряженный эротизмом. Ведь что может быть сексуальнее, чем женщина в черном платье мини и роскошных босоножках на высоком каблуке?





Оранжевый — хит сезона

Похоже, шутка «Orange Is the New Black» (а по совместительству и название популярного сериала про обитательниц женской исправительной колонии) применима ко всему будущему сезону. Одежду этого витаминного цвета — в диапозоне от хурмы до ржавчины — показали все без исключения дизайнеры. По общему признанию, этот цвет нелегко стилизовать, как модные желтый или неоновый: он требует к себе гораздо большего внимания, чем черный или белый. Безупречна в этом смысле была замша цвета апельсина у Alberta Ferretti в стиле 1970-х. Antonio Marras накинул на плечи невесты оранжевым шелком подбитое кимоно в птицах. У Bottega Veneta из кожи цвета моркови вышла отличная городская парка. А на одних из лучших показов Недели моды в Милане — Marni и Peter Pilotto — были замечены идеальной драпировки платья и юбки, обладательница которых автоматически уподобится небожительнице.





По Сеньке и шапка

Если прошлым летом тон шляпной моде задали Jacquemus со своей гигантской соломенной шляпой, то в 2020 году размер значения иметь уже не будет. Ясно одно: на голове обязательно должно что-то быть, пусть даже лист лопуха или цветочный горшок (Marni и Antonio Marras) — для экоактивисток в самую пору. Панамы были в ходу у Peter Pilotto и Fendi, кепки — у Salvatore Ferragamo, картузы — у Sportmax, а в Brognano предлагают обернуть волосы полотенцем в виде тюрбана и почувствовать себя Холли Голайтли, сидящей на балконе с гитарой. Остается только песню «Moon river» разучить.





Рубашки — новые футболки