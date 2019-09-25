ЗакС Петербурга одобрил корректировку бюджета с увеличением доходной части на 37,4 млрд рублей

Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило внесение изменений в проект городского бюджета на 2019 год с увеличением его доходной части на 37,4 млрд рублей. Таким образом, размер доходов устанавливается на уровне 629,312 млрд руб., расходов — 670,102 млрд руб. Дефицит составит 40,789 млрд руб.

Увеличение доходной части составило 6,3% от первоначально утвержденной суммы, а объем дефицита сократился на 11,17 млрд руб. За корректировку бюджета проголосовал 41 депутат ЗакСа, против — двое, еще двое парламентариев воздержались.

Напомним, ранее Заксобрание Петербурга утвердило состав вице-губернаторов, который остался неизменным. При этом в правительство города вошли три новых человека — Олег Капитанов, Анатолий Повелий и Евгений Григорьев.