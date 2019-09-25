СМИ: российские наемники находятся на передовых позициях в битве за Триполи

Более 100 наемников частной военной компании (ЧВК) «Вагнера» прибыли в первую неделю сентября на базу Джуфра, находящуюся на передовых позициях командира Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее СМИ сообщали о том, что наемники оказывают поддержку ЛНА, в частности обеспечивают безопасность портов.

По словам источников агентства , группа начала боевые действия, чтобы поддержать нападение Халифы Хафтара на Триполи. Российский командир наемников также подтвердил Bloomberg, что ЧВК «Вагнера» воюет в Ливии. По его словам, некоторые из них погибли в результате военных действий.

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Мировое сообщество неоднократно обвиняло России в поддержке Халифы Хафтара, в частности, переброске в Ливию наемников. Однако со слов источников “Ъ”, Россия заинтересована в равновесии разных политических сил в Ливии.

Напомним, противоборствующие силы в Ливии вступили в решающую битву за столицу страны Триполи в апреле 2019 года, где базируется признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сарраджа. Первый этап наступления армии фельдмаршала Хафтара на ливийскую столицу завершился 11 июля. Через несколько дней Халифа Хафтар заявил о начале следующего этапа атаки на Триполи.

О введении в действие боевой авиации обеими сторонами конфликта читайте в материале “Ъ” «Ливийская война взмыла в небо».