СМИ: возле нефтепровода в Одинцово найден пакет со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой найден в Одинцовском районе Московской области недалеко от Можайского шоссе возле трубы магистрального нефтепровода, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В частности, в пакете находятся две аммонитовые шашки, на одной из которых видна надпись «Аммонит. 1986 год», пояснил собеседник агентства.

Взрывчатку обнаружил патруль во время обхода нефтепровода. Источник «Интерфакса» уточнил, что пакет был обнаружен в 200 м от трубы нефтепровода. В настоящее время территория вокруг оцеплена, на месте работают саперы.

Аммонит является промышленным взрывчатом веществом на основе порошкообразной смеси аммиачной селитры с тринитротолуолом.