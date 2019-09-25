«Объем предложения будет стабильно высоким»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как продаются квартиры в новостройках.

Рынок новостроек в Москве последние два года был подвержен влиянию сильных внешних факторов: это и старт программы реновации, и нововведения в законодательстве. Эти факторы нашли отражение в рекордном количестве выданных разрешений на строительство в прошлом году. Тогда девелоперы спешили вывести свои новые проекты до момента, когда переход на эскроу-счета и проектное финансирование стали обязательными.

Эксперты риэлтерской компании «Азбука Жилья» посчитали, что объем предложения последние полтора года в среднем сохранялся на уровне 3 млн кв. м. Рынок, по их мнению, достиг точки насыщения, и застройщики теперь точечно регулируют пул своих квартир и апартаментов в реализации, предлагая на выбор ограниченное количество лотов.

Не сильно изменилось и количество объектов в реализации на территории Старой Москвы. В начале прошлого года их было 309, сейчас около 315. Стоит отметить, что при достаточно стабильном объеме предложения, наблюдается сокращение масштабности самих проектов. Если ранее доля новостроек, в которых предлагалось сразу более 500 лотов, составляла 40%, то теперь их только чуть больше 20%. Меньше стало и проектов, в которых запланировано по 1000 квартир. В 2017 году на рынок было выведено 11 подобных объектов, в 2018 году — 20, в текущем — только 2.

Но динамика все же есть. Она в деталях. Проекты разбиты на корпуса. И вот их количество в продаже и выросло с 665 до 762. Это, говорят брокеры, свидетельствует о развитии как текущих проектов в реализации, так и о запуске новых. В ближайшей перспективе объем предложения на рынке новостроек будет по-прежнему стабильно высоким.