Ущерб от пожара на заводе «Кинеф» в Киришах оценили в 200 млн рублей

Восстановительный ремонт после пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в Киришах может составить 200 млн рублей. Такую цифру называют эксперты, рассчитывая из того, общая стоимость сгоревшей печи на НПЗ — 1 млрд руб., а стоимость ее восстановления может обойтись примерно в 20% от этой суммы.

Нагревательное оборудование и его составные части на НПЗ «Кинеф» являются периодически заменяемыми, поэтому в ходе восстановительного ремонта можно успеть снова смонтировать оборудование в течение срока регламентных работ, считают аналитики, знакомые с ситуацией в отрасли.

Напомним, что пожар на заводе «Кинеф» в Киришах произошел рано утром 23 сентября. Его тушили больше часа по второму номеру сложности.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Пожар на "Кинеф" не отразился на стоимости акций владельца НПЗ».