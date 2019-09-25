Конгресс IAAF поддержал решение продлить отстранение российских легкоатлетов

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), предваряющий чемпионат мира по легкой атлетике, который в пятницу стартует в столице Катара, 25 сентября поддержал решение исполкома организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Напомним, исполком IAAF в понедельник на заседании в Дохе рассмотрел российский вопрос, после чего глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен рекомендовал совету IAAF не восстанавливать права организации, чье членство в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Сегодня, как сообщил ТАСС, конгресс IAAF поддержал решение уже в 12-й раз продлить отстранение ВФЛА, в связи с чем команда России из 30 человек не сможет выступить на стартующем в пятницу чемпионате мира в Дохе под флагом страны. К соревнованиям российские спортсмены допускаются на основании индивидуальных заявок в IAAF.

По словам выступившего на конгрессе главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, организация с трудом выполняет свои финансовые обязательства в связи с дисквалификацией. Он подчеркнул, что отстранение федерации от членства в IAAF сказалось негативно и на финансовой поддержке российской легкой атлетики со стороны спонсоров. «Федерация с трудом выполняет свои обязательства, в том числе и в вопросе возмещения всех затрат IAAF. На сегодняшний день нами оплачены все счета и выплачено в IAAF около $3,4 млн»,— сказал он. Также господин Шляхтин сообщил, что за четыре года санкций российская легкая атлетика потеряла 17 тыс. спортсменов молодежного и подросткового возрастов и значительное количество тренеров. Кроме того, за эти годы в России не было проведено ни одного международного соревнования. А отсутствие известных зарубежных участников в турнирах «Русская зима» и Мемориал братьев Знаменских приводит, по словам главы ВФЛА, к падению интереса к ним у болельщиков, что, в свою очередь, «отрицательно влияет на легкую атлетику в целом».

О том, как допинговый кризис возвращается в Россию, читайте в публикации “Ъ” «Три недельки до второго».

Вера Мухина