Совет федерации переназначил Лебедева председателем Верховного суда

Совет федерации назначил Вячеслава Лебедева на должность председателя Верховного суда России до 2025 года. За господина Лебедева проголосовало абсолютное большинство, против выступили только два сенатора. Господин Лебедев занимал эту должность с 1989 года.

Напомним, назначить господина Лебедева на еще один шестилетний срок рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Его единственным конкурентом был ранее судимый банкир, не прошедший квалификационный экзамен.

Подробности — в публикации “Ъ” «Вячеславу Лебедеву не нашлось альтернативы».