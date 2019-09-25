Эдуарда Батанова снова утвердили в должности вице-губернатора Петербурга

Законодательное собрание Санкт-Петербурга переутвердило в должности вице-губернатора города Эдуарда Батанова. Он курирует в Смольном транспортную отрасль и инвестиции. В поддержку кандидатуры господина Батанова высказались 40 депутатов ЗакСа из 50, еще двое воздержались, а пятеро выступили против, сообщает «Фонтанка.ру».

В частности, Эдуарда Батанова раскритиковали оппозиционные парламентарии Максим Резник и Борис Вишневский, которые назвали «позорным» решение не открывать в заявленный срок станции Фрунзенского радиуса метро. Также кадровую политику вице-губернатора подвергла критике Оксана Дмитриева, которая назвала «некомпетентным» одного из починенных господина Батанова — председателя городского комитета развития транспортной инфраструктуры Сергея Харлашкина.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что после избрания губернатором Петербурга Александр Беглов внес в городской парламент кандидатуры вице-губернаторов. Их состав остался прежним. Также сообщалось, что в городское правительство может войти бывший координатор регионального отделения ЛДПР и экс-кандидат в губернаторы Олег Капитанов.