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Volkswagen привезет новую Jetta в Россию с двумя моторами

Компания Volkswagen раскрыла подробности о новом седане Jetta для российского рынка.

Автомобиль в России появится с двумя бензиновыми двигателями: атмосферным 110-сильным 1,6-литровым в сочетании с 6-ступенчатой механической и автоматической коробками передач, а также с турбированным 150-сильным 1,4-литровым с 6-ступенчатым «автоматом».

Для российского рынка предусмотрены три комплектации — Origin, Respect и Status — которые можно будет дооснастить как отдельными опциями, так и пакетами дополнительного оборудования.

Напомним, премьера нового Volkswagen Jetta состоялась в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Сборка предыдущего поколения седана на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде завершилась в мае прошлого года. Новая модель на российском рынке должна появиться в конце 2019 или начале 2020 года.

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