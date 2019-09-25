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БИТ Санкт-Петербург 2019

10 октября 2019 года в конгресс-центре ЛПМ пройдет VIII конференция «Безопасность информационных технологий 2019. Санкт-Петербург»

Главная тема конференции 2019 года — «За гранью реальности». Тема, которая охватывает все цифровое пространство и нашу роль в нем. Поговорим об актуальных угрозах и защите не только информации, но и личности в целом.


В программе предусмотрено проведение пленарных заседаний и различных практических сессий с участием крупнейших экспертов рынка — членов Ассоциации руководителей служб информационной безопасности «АРСИБ».

БИТ Санкт-Петербург 2019 проводится в дискуссионном формате и включает в себя доклады на самые острые и актуальные темы. Задача мероприятия заключается в обмене опытом, установлении новых деловых контактов и партнерских отношений.

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