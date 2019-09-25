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Стерлитамакские депутаты исключили проект альтернативного содового завода из стратегии

Депутаты стерлитамакского райсовета исключили из стратегии развития муниципалитета до 2030 года проект компании «Таурус», предусматривающий строительство в районе «современного высокоэффективного завода по производству кальцинированной соды». Проект стоимостью 36 млрд руб. планировалось реализовать в 2019-2022 годах, создав конкурента Башкирской содовой компании (БСК, входит в группу «Башкирская химия») — крупнейшему производителю кальцинированной соды в России. Проект «Таурус» был рассчитан на производство 1 млн т соды в год.

Причины, по которым депутаты приняли решение об исключении проекта из стратегии, не уточняются: само решение, принятое 29 августа, опубликовано 17 сентября в газете «Сельские нивы».

«Таурус» связывают с совладельцем группы «Тау» — предпринимателем Иосифом Рутманом. В декабре 2018 года компания получила лицензию на изучение Тайрукского участка месторождения соли со сроком до конца 2023 года. С 2014 года аффилированной с предприятием компании «Ишимбайский известняк» принадлежит лицензия на Гумеровский участок известняков со сроком действия до 2039 года.

В 2017 году, когда «Таурус» впервые объявил о планах строительства содового завода, проект был воспринят как политический: в тот момент власти Башкирии конфликтовали с основным акционером «Башкирской содовой компании» — группой «Башхим» и отказали ей в доступе к разработке гор-шиханов Тратау и Юрактау, имеющих статус памятников природы регионального значения. Проекту «Тауруса», напротив, тогда был дан зеленый свет. Препятствия в его реализации появились после смены руководства республики в октябре 2018 года. В июне текущего года региональное управление по госохране объектов культурного наследия через суд наложило запрет на проведение «Ишимбайским известняком» буровых и земляных работ в рамках изучения Гумеровского месторождения, а в июле в администрации республики заявили, что исключат проект из перечня приоритетных для региона (такие проекты получают господдержку).

О том, как Башкультнаследие помешало разведке Гумеровского месторождения известняков, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «"Ишимбайский известняк" не берут в разведку».

Ирина Самойлова


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