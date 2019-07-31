Как стало известно “Ъ”, власти республики отказались поддержать инвестпроект компании «Таурус» бизнесмена Иосифа Рутмана, который предполагал запуск в Ишимбайском районе нового производства кальцинированной соды стоимостью 36 млрд руб. Этот проект на фоне разногласий с крупнейшим российским производителем соды — Башкирской содовой компанией лоббировала администрация прежнего главы Башкирии Рустэма Хамитова. Теперь он должен быть исключен из перечня приоритетных для республики, что автоматически лишает инвестора прав на налоговые льготы и другие формы господдержки. Политологи констатируют, что вмешательство политики в крупные экономические инициативы происходит все чаще.



Правительственная комиссия, курирующая реализацию инвестпроектов в Башкирии, до конца недели, по информации источников “Ъ-Уфа”, официально исключит из перечня приоритетных для республики проектов инициативу компании «Таурус», направленную на строительство на базе Гумеровского месторождения известняков в Ишимбайском районе завода по производству кальцинированной соды.

Проект был включен в перечень в августе 2018 года и позиционировался как создание конкурента Башкирской содовой компании (БСК, входит в группу «Башхим») — крупнейшему производителю кальцинированной соды в России.

На тот момент у БСК были серьезные разногласия с тогдашним главой республики Рустэмом Хамитовым по поводу решения сырьевого вопроса предприятия. В БСК настаивали на разработке шихана Тратау, имеющего статус памятника природы республиканского значения, и отказывались от разработки Гумеровского месторождения известняков, которое предлагалось ей в качестве альтернативы. И хотя Башкирии принадлежит 38% акций БСК, власти региона склоняли монополиста к поиску более сложных в разработке сырьевых участков. Поддержка проекта «Тауруса» на этом фоне воспринималась как один из способов убедить БСК в пригодности Гумеровского месторождения для ее нужд. В компании «Ишимбайский известняк», которой с 2014 года принадлежит лицензия на этот участок, и «Таурусе», впрочем, заявляли, что на проект получено технико-экономическое обоснование, и он состоятелен.

В прошлый четверг, по информации собеседников “Ъ-Уфа” в правительстве, решение о лишении проекта «Тауруса» господдержки было принято на «Инвестчасе», который проводился без участия врио главы региона Радия Хабирова.

Два собеседника, знакомые с ходом заседания, рассказали, что на нем приводилась позиция Минпромторга России о том, что дефицита на рынке кальцинированной соды в России нет, поэтому проект нецелесообразен.

Была и политическая подоплека решения, сказал один из собеседников. «Прежнее руководство республики использовало этот проект в играх с Башкирской содовой компанией (крупнейший производитель кальцинированной соды в России также базируется под Стерлитамаком.— “Ъ-Уфа”), чтобы не отдавать в разработку шихан Тратау. Сейчас необходимости в таких играх нет. БСК — наш партнер, один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Стерлитамака»,— сказал источник.

Представителей «Тауруса» на заседании не было, так как этого «не требует регламент», отметил он.

«Таурус» объявлял о планах запуска производства мощностью до 1 млн т кальцинированной соды в год (БСК в 2016 году произвела 1,6 млн т) в 2022 году. Объем инвестиций в компании оценивают в 36 млрд руб. Запасы разведанных известняков Гумеровского месторождения для химической промышленности, по информации «Интерфакса», оценивались в 2014 году, на момент предоставления лицензии компании «Ишимбайский известняк», по категории С1 в 4,58 млн т, по категории С2 — в 52,07 млн т.

Представитель «Тауруса» сообщил “Ъ-Уфа”, что в компании пока не получали уведомления об исключении из перечня. «Фактически у проекта как не было господдержки, так и нет. Мы развиваемся и финансируемся сами. Различные группы пытаются использовать наш проект в своих политических целях, но к реалиям это отношения не имеет»,— отметил он и добавил, что «проект состоится в любом случае». По информации представителя компании, против исключения проекта из перечня выступало руководство минпроминноваций республики, которое представило обоснование своей позиции.

В минпроминноваций свою позицию вчера не прокомментировали.

Включение в перечень приоритетных инвестпроектов позволяет инвесторам рассчитывать на налоговые льготы и другие формы господдержки, например, участие государства в подводке инфраструктуры к производству.

Политолог Сергей Маркелов отмечает, что в России все проекты стоимостью выше 1 млрд руб. «рано или поздно становятся политическими, так как требуют участия лоббистов и организации какой-то политической “крыши”». «Так что не удивительно, что проект, который поддерживал бывший глава республики, новый глава решил не поддерживать. У нас власть может выбрать или, наоборот, отказаться от проекта не в силу экономической логики, а просто потому, что так звезды сложились»,— отмечает политолог.

Наталья Павлова