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Кроссовер Aston Martin получит 550-сильный мотор

Компания Aston Martin назвала технические характеристики первого в своей истории кроссовера DBX.

Автомобиль оснастят 4-литровым турбированным бензиновым V8, который используется на спорткарах Vantage и DB11. Мощность двигателя на модели DBX составит 550 л.с.

Тесты Aston Martin DBX идут на двух гоночных трассах — «Сильверстоун» в Великобритании и «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») в Германии. Как отмечает британский автопроизводитель, в заездах по «Нордшляйфе» кроссовер в поворотах едет со скоростью спорткара Vantage, а на торможении эффективнее флагманской модели DBS Superleggera. На тестах DBX проезжает круг по «Нордшляйфе» за 8 минут, хотя официальное время модели на трассе пока не названо.

Напомним, в настоящее время прототипы Aston Martin DBX проходит дорожные испытания. Серийный Aston Martin DBX будет публично показан в декабре 2019 года.

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