Серийный кроссовер Aston Martin покажут в декабре

Компания Aston Martin определилась с датой премьеры первого в своей истории кроссовера, сообщает Autocar.

По данным издания, серийный Aston Martin DBX будет публично представлен в декабре 2010 года. Выпуск автомобиля начнется во втором квартале следующего года, а поставки клиентам стартуют во второй половине 2020 года.

Прием предварительных заказов на автомобиль будет открыт в августе 2019 года в рамках конкурса автомобильной элегантности Pebble Beach Concours d’Elegance в США. Стоимость кроссовера пока не названа.

Напомним, в настоящее время Aston Martin DBX проходит дорожные испытания.