Пассажиропоток воронежского аэропорта может вырасти до 2,5 млн человек

Управляющая воронежским международным аэропортом имени Петра I структура, близкая к владельцу холдинга «Новапорт» Роману Троценко, планирует увеличить пассажиропоток до 2,5 млн человек. Об этом губернатору Воронежской области Александру Гусеву рассказал председатель совета директоров «Новапорта» Роман Троценко. По данным пресс-службы облправительства, в аэропорту планируется строительство нового здания терминала внутренних воздушных авиалиний.

Как рассказал Роман Троценко, реализация проекта может начаться в 2020 году и пройти в четыре этапа. Планируется, что сначала будет построен терминал для обслуживания пассажиров внутренних авиалиний. Затем пройдет его техническое дооснащение под международные рейсы и создан сектор по обслуживанию пассажиров из стран таможенного союза. А после площадь аэровокзала будет увеличена «для обслуживания перспективного пассажиропотока». После окончательного завершения всех работ новый терминал сможет обслуживать около 2,5 млн пассажиров в год. По итогам 2018 года, пассажиропоток аэропорта составил 770 тыс. человек.

Напомним, в этом году близкая к AEON Романа Троценко компания выкупила за 3 млрд руб. у ФК «Аксиома» Сергея Журавлева управляющее юрлицо аэропорта ООО «УК "Авиасервис"».

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежский аэропорт встроили в холдинг».

Александр Прытков