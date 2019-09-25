SKODA Кроха. Уроки безопасности вместе с Барс-Авто

Вот и наступила долгожданная пора идти в школу! А значит, пришло время детям еще раз рассказать о том, как нужно вести себя на дорогах. Напомнить о правилах дорожного движения, ведь их соблюдение – это одни из самых важных правил, которые должен усвоить каждый человек с первых лет жизни.

Компания SKODA всегда уделяет особое внимание безопасности. И речь идет не только о надежности автомобилей марки. Безопасность детей – одна из важнейших социальных задач, а забота о безопасности движении – важный шаг для развития дорожной грамотности маленьких граждан.

В рамках широкомасштабного проекта SKODA Кроха «Уроки безопасности» посвященный обучению детей правилам дорожного движения, с самого начала учебного года официальный дилер SKODA компания «Барс-Авто» 23 сентября в МБОУ №17 Октябрьского района г. Уфы, провел выездное мероприятие по пропаганде безопасности дорожного движения для самых маленьких участников дорожного движения, для «первоклашек».

Организаторами были заготовлено интерактивное игровое театрализованное представление, различные загадки, и викторины, во время которых дети в игровой форме могли освоить правила ПДД, научится тому, как правильно вести себя на дороге, напомнили, как важно соблюдать правила не только водителям, но и пешеходам.

Все юные участники дорожного движения получили от организаторов и от легендарной автомобильной марки SKODA фирменные подарки.

Пусть строгое соблюдение Правил движения – будет, как зеленый огонек светофора, залогом безопасности, здоровья и жизни детей!

БАРС-АВТО официальный дилер SKODA.

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