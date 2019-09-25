Суд Амстердама продлил сроки сбора доказательств в деле о скифском золоте

Апелляционный суд Амстердама продлил сроки сбора доказательств по делу о скифском золоте, сообщила ТАСС генеральный директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина. «Сейчас мы работаем с адвокатами — нам время для подачи документов немного продлили до конца октября»,— сказала госпожа Умрихина.

Она сообщила, что Крым выслал все документы, который запрашивал суд. Предполагается, что окончательное решение будет вынесено в конце 2019--начале 2020 года.

В 2016 году окружной суд Амстердама решил передать Украине экспонаты, которые были предоставлены в начале 2014 года несколькими крымскими музеями для выставки. Министр культуры РФ Владимир Мединский тогда сказал, что передачу скифского золота Украине можно расценить только как хищение.

Позже крымские музеи подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Скифское золото угрожает музейным отношениям».