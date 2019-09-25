Контракт на пилотное судно для «Арктик СПГ-2» будет подписан в октябре

Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября, сообщил журналистам первый заместитель главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов.

«По пилотному судну мы должны в октябре завершить подписание документов и сделать первый аванс. До конца года мы должны обеспечить подписание по еще четырем судам, которые будут строиться по той же спецификации, что и пилотное судно»,— сказал господин Амбросов (цитата по «РИА Новости»). Представитель компании заявил, что пилотное судно она будет строить самостоятельно.

Ранее акционеры проекта «Арктик СПГ-2», который должен стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа, сообщили о принятии окончательного инвестиционного решения. Стоимость проекта уточнена до $21,3 млрд, запуск трех линий по 6,6 млн тонн запланирован на 2023, 2024 и 2026 годы соответственно.

Подробнее — в публикации “Ъ” «НОВАТЭК принял инвестрешение по "Арктик СПГ-2"».