СМИ: на Украине могут возобновить дело связанной с сыном Байдена компании

Власти Украины могут вновь вернуться к делу компании Burisma, членом правления которой был сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер, сообщает издание The Daily Beast. О том, что дело о коррупции газовой компании может быть пересмотрено, заявил бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Сообщается, что ранее разными прокурорами были открыты и прекращены два дела, связанные с ней.

В эксклюзивном интервью The Daily Beast господин Наливайченко также рассказал, что парламент Украины планирует провести слушания о различных коррупционных схемах.

Байден-младший вошел в состав правления холдинга Burisma, занимающегося разработкой крупнейших газовых месторождений Украины, в 2014 году. Это назначение совпало с активным участием в украинской политике самого Байдена-старшего, который отвечал за связи с Украиной в администрации президента Барака Обамы.

На днях президент США Дональд Трамп подтвердил, что во время телефонного разговора в июле обсуждал с Владимиром Зеленским своего будущего конкурента на президентских выборах в 2020 году — демократа Джо Байдена. Из его заявления следовало, что господин Байден во время нахождения на посту вице-президента США оказывал давление на Киев с целью прекращения расследования в отношении газовой компании, с которой был связан его сын.

О последствиях — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа желают демократически прогнать».