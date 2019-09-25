Кадыров хочет полностью запретить вейпы в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о планах ввести полный запрет на ввоз и распространение электронных сигарет. По его словам, многие страны уже ввели запрет на импорт, продажу и рекламу вейпов. «Зафиксированы случаи летального исхода после их длительного употребления»,— заявил господин Кадыров.

Ранее первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в штате Иллинойсе в США. Пациент умер после тяжелого респираторного заболевания из-за курения вейпа.

От загадочной болезни легких в США погибли шесть человек, около 500 попали в больницы. Все они курили паровые смеси. Считается, что именно это стало причиной заболеваний.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Вейпы выводят американцев из строя».