В Госдуме насчитали 40 млн безбилетников в поездах и электричках

За пять лет в российских поездах и электричках проехали до 40 млн безбилетников. Об этом на слушаниях по безопасности железнодорожного транспорта в Общественной палате РФ сообщил член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев. «Ситуация, по сути, вышла из-под контроля госорганов»,— заключил он. Основной причиной, по мнению депутата, стали принятые в 2015 году правительственные поправки к КоАП РФ и Уставу железнодорожного транспорта РФ, заменяющие административные санкции для безбилетников внутренним штрафом ОАО РЖД. Хотя размер штрафа вырос со 100 руб. до 2–3 тыс. руб. и теперь привязан к пройденному поездом расстоянию, платить его фактически перестали, уверяют в Госдуме. «Недобропорядочные граждане, пользуясь пробелами в законодательстве, отказываются показывать документы для оформления штрафа, бегают от контролеров из вагона в вагон, блокируют переходы и активно пропагандируют этот вид проезда через соцсети»,— рассказал господин Васильев. Депутат сослался на ответы от перевозчиков, из которых следует, что контролеры оказались не вправе задерживать «зайцев» и требовать их документы, а полиция делать это отказывается «из-за упразднения административного правонарушения». В итоге, например, Федеральная пассажирская компания в 2015–2019 годах выявила 3,9 тыс. безбилетников, но в суд отправила лишь девять исковых заявлений, из которых были удовлетворены пять, рассказал господин Васильев. Решение проблемы он видит в возврате штрафа для безбилетников в поездах в ст. 11.18 КоАП РФ.

Александр Воронов