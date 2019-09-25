Не ЦСКА единым

Сегодня стартует новый сезон одного из сильнейших баскетбольных чемпионатов Европы — Единой лиги ВТБ. И он потенциально представляется переломным. Пожалуй, впервые за все время существования лиги ЦСКА не является бесспорным фаворитом. Армейцы в межсезонье потеряли ряд сильнейших игроков. А вот их соперники, такие как «Химки» и «Зенит», которые наряду с армейцами представят Россию в Евролиге, летом провели настолько впечатляющие дозаявочные кампании, что наверняка будут претендовать не просто на попадание в финал турнира, как было в прошлые годы, а на победу в нем.

Единая лига ВТБ за время своего существования провела десять сезонов, и лишь однажды ЦСКА не стал чемпионом (в 2011 году первенствовали «Химки»). За это время не раз казалось, что еще немного и гегемонии армейцев, доминировавших как на внутренней, так и на европейской арене, придет конец. Но ЦСКА всякий раз опровергал пессимистичные прогнозы. Однако на этот раз основания полагать, что у команды Димитриса Итудиса будет не формальная, а реальная оппозиция, велики как никогда.

К такому выводу подводят два связанных фактора. Во-первых, ЦСКА летом лишился столь важных для команды игроков, как Нандо де Коло (это, безусловно, ключевая потеря), Серхио Родригес, Кори Хиггинс. Во-вторых, конкуренты армейцев, наоборот, провели мощную дозаявочную кампанию. В первую очередь — «Химки» и «Зенит», которые наряду с ЦСКА будут представлять Россию в Евролиге. Химчане и петербуржцы стали главными, пожалуй, возмутителями спокойствия в европейском баскетболе. Многие болельщики, комментируя активность российских команд на трансферном рынке, в шутку даже предполагали, что те нашли клады под паркетом площадок. Не лишенное смысла предположение, если учесть, каких игроков подписали преследователи ЦСКА.

«Химки» провели, безусловно, наиболее впечатляющую летнюю кампанию, подписав 11 новичков, из которых половина вполне соответствует уровню Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Речь о Девине Букере, Сергее Карасеве, Стефане Йовиче, Тимофее Мозгове, Юнасе Жеребко. При этом не надо забывать, что такие мастера, как Алексей Швед и Энтони Гилл, никуда не делись. Да, не удалось сохранить Джордана Мики, принявшего предложение «Реала», но и без него «Химки» по составу представляются очень сильной командой не только на внутренней, но и на европейской арене. Неудивительно, что руководство клуба в новом сезоне, готовясь к росту зрительского интереса, намеревается проводить многие матчи на «ВТБ Арене» (на ней матчем «Химки»—«Зелёна-Гура» сезон сегодня и стартует), которой будет отдаваться предпочтение перед домашним стадионом в Химках и ареной в Мытищах, принимавшей игры Евролиги подмосковной команды в прошлом сезоне. «Стратегия нашего клуба предполагает приведение домашней площадки в соответствие современным требованиям. Это касается как матчей Евролиги, так и Лиги ВТБ. Например, "дерби Ленинградки" (матчи с ЦСКА.— “Ъ”) уже давно заслуживает проведения в более вместительном зале»,— отметил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

На высочайшем уровне провел трансферное лето и «Зенит». Петербуржцы, получившие wild card на выступление в Евролиге, очевидно, решили не разбрасываться возможностями и сразу же заявить о себе. И тут же последовало подписание контракта с мексиканским центровым Густаво Айоном, в прошлом сезоне выступавшим в «Реале». Переход Айона, без преувеличения, был ключевой наряду с возвращением Тимофея Мозгова в Россию новостью в российском баскетболе минувшим летом. А ведь кроме него «Зенит» усилился и другими топовыми игроками. Такими как Эндрю Альбиси, сыгравшим заметную роль в составе сборной Франции, которая после «убийства» сборной США просто обязана была (но не смогла) выигрывать недавнее мировое первенство. Так что не стоит удивляться, если в этом сезоне «Зенит» наконец избавится от репутации вечно третьего и ввяжется наряду с ЦСКА и «Химками» в борьбу за титул.

Однако помимо вышеописанной тройки очевидных претендентов на победу есть еще как минимум два клуба, способных замахнуться на нечто большее, чем просто попадание в play-off. Речь о «Локомотиве-Кубани» и УНИКСе. Обе команды их нынешнее положение не устраивает. Обе хотят вернуться в Евролигу — или через победу в Кубке Европы, в котором будут выступать, или через попадание в финал play-off Единой лиги ВТБ. И обе вынуждены соотносить свои планы с финансовыми возможностями, значительно, если судить по данным, обнародованным Единой лигой ВТБ в понедельник (см. “Ъ” от 24 сентября 2019 года), уступающими лидерам.

Однако и на фоне ограниченных ресурсов тот же «Локомотив», переживший за прошлый сезон три тренерские отставки, не отказывается от идеи вернуться в элиту, куда он заглянул в 2016 году, когда вышел в «Финал четырех» Евролиги. «Задачи у нас всегда максимальные,— отметил президент "Локомотива" Андрей Ведищев.— В любом случае мы должны предстать яркой и уверенной в себе командой». И шансы на то, что стремления руководства «Локомотива» реализуются, есть. Команда ведь провела сбалансированную трансферную кампанию, подписав, например, Джонни О’Брайанта, прошлый сезон проведшего в «Маккаби». Да, были и потери. Например, уход Матеуша Понитки в «Зенит». Но все они, уверены в клубе, успешно компенсированы новыми приобретениями.

Что касается УНИКСа, то он на первый взгляд выглядит аутсайдером топ-5 Единой лиги ВТБ. Ведь казанцы лишились сразу троих своих лидеров — Мориса Ндура, Пиеррии Хенри и Мелвина Эджима. А способность игроков, взятых взамен, компенсировать потерю выбывших лидеров пока под вопросом. Впрочем, УНИКС уже не раз доказывал, что на удивление хорошо умеет добиваться максимальной отдачи за минимальные вложения. Скажем, в прошлом сезоне расходная часть бюджета у казанцев была наименьшей в сравнении с другими топ-клубами Единой лиги ВТБ. Но при этом только нелепое стечение обстоятельств не позволило им выиграть регулярное первенство.

Александр Петров