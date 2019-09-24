Европейский суд общей юрисдикции вынес решения по делам Starbucks и Fiat Chrysler

Европейский суд общей юрисдикции рассмотрел претензии к компаниям Starbucks и Fiat Chrysler, которые Еврокомиссия в 2015 году обвинила в недоплате налогов и потребовала от каждой возместить недостающую сумму €20 млн и €30 млн властям Нидерландов и Люксембурга соответственно. Решение Еврокомиссии было опротестовано самими компаниями и властями обеих стран, которые заявляли, что стороны действовали в рамках налоговых соглашений.

Рассмотрев доводы сторон, суд аннулировал (.pdf) решение Еврокомиссии в отношении Starbucks, заявив, что Брюссель не сумел представить убедительных доказательств того, что налоговое соглашение компании с властями Нидерландов является незаконной государственной помощью. Следовательно, Starbucks не должен выплачивать Нидерландам €25,7 млн.

В отношении же Fiat Chrysler суд поддержал (.pdf) претензии Еврокомиссии, признав, что налоговое соглашение компании с властями Люксембурга является незаконной государственной помощью, поэтому автопроизводитель должен будет доплатить налоги на сумму €23,1 млн.

Алена Миклашевская