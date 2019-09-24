Крейг Мактавиш сошел с рельсов

Во вторник ярославский хоккейный клуб «Локомотив» объявил об отставке своего главного тренера, канадского специалиста Крейга Мактавиша. Накануне железнодорожники уступили на своей площадке «Йокериту» со счетом 1:4, потерпев пятое поражение в восьми матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Исполнять тренерские обязанности будет Александр Ардашев, занимавший пост спортивного директора клуба.

Несмотря на начало сезона, в КХЛ произошла уже вторая тренерская отставка. После домашнего поражения от «Йокерита» без работы остался наставник «Локомотива» Крейг Мактавиш, который успел провести всего восемь официальных матчей. Впрочем, его коллега Йозеф Яндач и вовсе был уволен из «Металлурга» после третьей игры регулярного чемпионата, что стало рекордом лиги. В принципе и над Мактавишем сразу нависла угроза отставки, так как «Локомотив» проиграл на своем льду две стартовые встречи, причем не самым сильным соперникам — «Спартаку» (2:5) и «Торпедо» (3:4). Правда, затем ярославцы одержали победы над «Сочи» (2:1) и московским «Динамо» (5:2), после чего уступили на выезде ЦСКА (2:5) и одолели рижское «Динамо» (3:2). Однако отрицательный результат в двух следующих матчах с «Витязем» (2:3) и «Йокеритом» (1:4) предопределил судьбу Мактавиша. «Локомотив» набрал лишь шесть очков и оказался на предпоследнем, 11-м месте в Западной конференции.

Многие эксперты изначально скептически относились к назначению Мактавиша на пост главного тренера «Локомотива» и даже предрекали ему скорую отставку. Их смущало прежде всего то, что с 2012 года канадец никого не тренировал и занимался исключительно менеджерской деятельностью. К тому же он никогда не работал за пределами Северной Америки и с трудом представлял себе, что такое КХЛ. Так, известный в прошлом хоккейный судья, а потом функционер Леонид Вайсфельд перед сезоном назвал Мактавиша «самой экзотической фигурой среди всех тренеров».

«Если честно, не знаю, чем руководствовался менеджмент "Локомотива", когда приглашал канадца,— сказал господин Вайсфельд тогда в интервью khl.ru.— Да, тот долго работал главным тренером в "Эдмонтоне", но в последние годы у него не было практики».

Приходится констатировать, что президент «Локомотива» Юрий Яковлев действительно ошибся с приглашением Мактавиша. Поставить железнодорожников на рельсы канадскому специалисту не удалось. Это уже не первый подобный случай в истории ярославской команды. Например, в сентябре, то есть в самом начале чемпионата, уходили в отставку американец Том Роу (2013 год) и канадец Шон Симпсон (2014-й), а финн Кай Суйкканен продержался до ноября (2010-й).

На прощание «Локомотив» поблагодарил Крейга Мактавиша за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Александра Ардашева. Он на протяжении 12 сезонов играл в Ярославле, потом тренировал молодежь в системе «Локомотива», а с 2013 года был спортивным директором клуба. Новому наставнику будут помогать ассистенты Мактавиша — Майкл Пелино, Дмитрий Красоткин, Денис Гребешков и Вячеслав Уваев.

Александр Ильин