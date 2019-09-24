Домодедово возглавило рейтинг российских компаний с лучшей репутацией

Аэропорт Домодедово возглавил рейтинг российских компаний с лучшей репутацией, подготовленной международной консалтинговой фирмой Reputation Institute для журнала Forbes. В список вошли 50 компаний.

Исследование прошло во втором квартале 2019 года, эксперты опросили более 2,5 тыс. человек о деятельности 50 самых крупных и известных российских компаний.

Домодедово сместил на вторую позицию компанию «Яндекс», два года возглавлявшую список. На третьем месте расположился еще один расположенный в столичном регионе аэропорт — Шереметьево.

«Яндекс» продолжает удерживать репутационное лидерство в секторе высоких технологий, опережая Mail.ru и «Лабораторию Касперского». В финансовой сфере тройку компаний с лучшей репутацией сформировали Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк. Лидерами в своих секторах стали также «М.Видео» (розница), «Tele2 Россия» (телекоммуникации), «Росатом» (энергетика), «Еврохим» (химия), «Газпром» (нефть и газ) и «Металлоинвест» (металлургия).

Замыкают список «Ростелеком», «Тинькофф банк» и «Роснано». Антилидерство «Роснано» аналитики Reputation Institute объяснили негативным отношением общества к главе компании Анатолию Чубайсу и скептическим отношением россиян к инновационности продуктов и услуг компании. Также Reputation Institute отмечают, что жители России больше доверяют международным компаниям, нежели российским, что нехарактерно для других стран, где «домашние» компании, как правило, обладают лучшей репутацией.

О прошлогоднем рейтинге Reputation Institute — в публикации “Ъ FM” «"Яндекс" и "Аэрофлот" лидируют по репутации».