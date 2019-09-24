Госдума приняла закон о праве полиции выносить предостережения

Госдума в третьем чтении приняла закон, наделяющий полицию правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, или недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с Василием Пискаревым и Александром Хиштейном (оба — «Единая Россия»). Согласно действующему законодательству, выносить обязательные предостережения гражданам могут только ФСБ и прокуратура.

Предполагается, что МВД России будет определять порядок объявления предостережения, его форму и перечень уполномоченных к этому категорий должностных лиц. Какие действия будут считаться недопустимыми и какого вида предостережения полагается объявлять гражданам, в тексте закона не уточняется.

По словам господина Пискарева, предлагаемые поправки «не репрессивная мера». «Она не связана с привлечением к ответственности, она связана с одним важным элементом — это профилактика правонарушений, поскольку самое важное сейчас — удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое»,— сказал парламентарий (цитата по «РИА Новости»).

Подробнее о законопроекте читайте в публикации “Ъ” «Полиция берет предупреждение на вооружение».