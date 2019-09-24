Бывшего поставщика топлива для НПАТ просят признать банкротом

В Нижегородский арбитражный суд поступило заявление Елены Беляковой о признании банкротом ООО «Нефтьсервис-НН», которое ранее поставляло топливо для нужд муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Сумма исковых требований составляет 67,8 млн руб., сообщается в картотеке дел.

С чем связан иск, не уточняется. Судя по картотеке, ранее госпожа Белякова уже обращалась в арбитражный суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании с «Нефтьсервис-НН» 353 тыс. руб. по договору об оказании юридических услуг. Позже она отозвала заявление.

Ранее суд признал недействительным дополнительное соглашение к контракту компании с НПАТ об увеличении стоимости топлива с 32 до 36 руб. за литр., которое было подписано в канун Нового года. По словам бывшего главы НПАТ Дмитрия Цыганкова, тогда поставщик вынудил его подписать новое соглашение, так как отказался осуществлять поставки по прежней цене. По решению суда «Нефтьсервис-НН» обязан вернуть администрации города более 17 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Нефтьсервис-НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. 100% долей принадлежат Виктору Макарову, который является генеральным директором предприятия. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. По итогам 2018 года убыток компании составил 4,5 млн руб.

Анастасия Еремина