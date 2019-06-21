«Нефтьсервис» вернет НПАТ 17,4 млн рублей, полученные по недействительному соглашению

Как сообщается в картотеке дел, арбитражный суд Нижегородской области обязал поставщика дизельного топлива ООО «Нефтьсервис-НН» вернуть муниципальному предприятию «Нижегородпассажиратотранс» (НПАТ) 17,4 млн руб., которые были получены в рамках допсоглашения о повышении цен. Документ был признан недействительным в конце 2018 года.

Напомним, 31 декабря 2016 года «Нефтьсервис-НН» и НПАТ заключили допсоглашение, которое увеличило стоимость топлива с 32 до 36 руб. за литр. Бывший на тот момент и.о. директора транспортного предприятия Дмитрий Цыганков объяснил, что перед ним фактически был поставлен ультиматум – без подписания документа предприятия осталось бы без поставщика. Всего контрактом предполагалась закупка свыше 6 млн литров топлива на сумму 193,7 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Нефтьсервис-НН» зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. 100% долей принадлежат Виктору Макарову, который является генеральным директором предприятия. Основной вид деятельности — перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами. Чистая прибыль компании по итогам 2017 года составила 384 тыс. руб., выручка — 296,6 млн руб. Отчетность за 2018 год не представлена.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Поставщика требуют к ответу».

Анастасия Еремина