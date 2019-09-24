Райффайзенбанк выдает 40% кредитов онлайн

В период с января по июль 2019 года более 40% потребительских кредитов были выданы клиентам с использованием мобильного банка Райффайзен-Онлайн. Это в 2.5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.



Рост доли онлайн-канала в привлечении клиентов стал результатом значительных изменений, произошедших в витрине кредитных продуктов онлайн-банка. В мае этого года в Райффайзен-Онлайн стала доступна функция обмена документами с цифровой подписью. Теперь клиенты могут подтвердить доход и обновить персональные данные, не приходя в банк. Данные клиента при заполнении заявки подтягиваются автоматически, а предварительное решение по выдаче кредита или кредитной карты принимается в течение нескольких минут.

В Райффайзенбанке в Краснодарском крае чек кредита, оформляемого онлайн, почти на 30 тысяч рублей ниже. Средняя сумма потреба, получаемого через мобильное приложение, составляет 414 тысяч рублей, тогда как через отделение она равняется 443 тысячам рублей. Самый высокий средний чек потребительского кредита в Новороссийске (454 тысячи рублей через онлайн, 468 тысяч рублей через отделения), самый низкий средний чек в Анапе (370 тысяч рублей и 385 тысяч рублей соответственно).

«Наши клиенты все чаще выбирают мобильный банк для оформления кредитных продуктов. Это удобно и быстро. В ближайшее время в нашем мобильном банке станет еще больше важных и удобных функций и сервисов», — рассказала Варвара Курникова, начальник отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка.

Ранее Райффайзенбанк сообщал о том, что Райффайзен-Онлайн вошел в пятерку лучших онлайн-банков по версии MarksWebb.