«Коммерсантъ. Kids» отметил восьмой День рождения

Издательский дом «Коммерсантъ» восьмой раз отметил День рождения «Коммерсантъ. Kids» — глянцевого приложения к газете «Коммерсантъ», посвященного семейному образу жизни, детскому образованию, моде и вопросам, волнующим современных родителей.

Празднование проходило в стенах детского клуба Vikiland. Гости приняли участие в шпионских квестах и провели химические опыты под чутким руководством «Химической лаборатории». За творческую составляющую праздника отвечали Английский театр Энигма с постановкой «Тайное Королевство Финал» и студенты Академии Игоря Крутого. Сладкие декорации создали скульпторы компании «Конфаэль». Также партнерами праздника выступили Toy ru, BioDerma, Peek—a—boo, Splat, Nestle, take a Bite и Belmond Grand Hotel Europe.