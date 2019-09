Трамп посмеялся над шведской активисткой, обвинившей мировых лидеров в «краже ее детства»

Дональд Трамп высмеял в Twitter выступление на саммите ООН по борьбе с изменениями климата 16-летней Греты Тунберг. Шведская активистка со слезами на глазах обвинила лидеров стран в пустословии, алчности и краже ее детства. «Вы со своими пустыми словами украли мое детство и мои мечты!.. Люди страдают, люди умирают, гибнут целые экосистемы. Мы на пороге массового вымирания. А все, о чем вы можете говорить,— это деньги»,— заявила с трибуны активистка.

Дональд Трамп, крайне скептически относящийся к разговорам о глобальном потеплении, в отличие от многих прибывших на саммит глав государств, не стал здороваться с госпожой Тунберг, пройдя мимо нее. После этого он опубликовал в Twitter запись речи активистки и подписал ее. «Она похожа на очень счастливую девочку, которая предвкушает светлое и замечательное будущее. Как приятно смотреть на это!» — написал президент США.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO