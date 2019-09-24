Анатолий Наумов сохранил место в президиуме госсовета Удмуртии после ухода с поста руководителя фракции «Единая Россия» в парламенте. Это решение поддержали 49 депутатов, один высказался против, сообщает корреспондент “Ъ-Удмуртия” с сессии госсовета.

Напомним, что 4 сентября фракцию партии «Единая Россия» в парламенте Удмуртии возглавила Елена Дербилова. Ее предшественник Анатолий Наумов попросил коллег освободить его от должности из-за большой загруженности по основному месту работы в качестве директора ОАО «Элеконд». С 10 октября госпожа Дербилова возглавит фракцию на платной основе.