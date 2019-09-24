Елена Дербилова сложила с себя полномочия председателя комиссии по общественной безопасности госсовета Удмуртии

Елена Дербилова сложила с себя полномочия председателя постоянной комиссии по общественной безопасности, регламенту и организации работы госсовета Удмуртии. Об этом стало известно на парламентской сессии 24 сентября. С 10 октября госпожа Дербилова возглавит на платной основе фракцию «Единой России» в госсовете Удмуртии. Депутаты проголосовали за это решение единогласно.

Напомним, что 4 сентября Елена Дербилова возглавила фракцию партии «Единую Россию» в госсовете Удмуртии. Ее предшественник Анатолий Наумов попросил коллег освободить его от должности из-за большой загруженности по основному месту работы в качестве директора ОАО «Элеконд». Перед новым руководителем поставили задачу улучшения имиджа партийной фракции, поскольку в адрес депутатов-единороссов идет «много негатива». Эксперты называют госпожу Дербилову человеком спикера госсовета Алексея Прасолова, который таким образом усилит позиции в республиканском парламенте.