Курс евро опустился до уровня 2018 года

Курс евро опустился ниже 70 руб./€ на Московской бирже. На момент публикации материала он достигал отметки 69,92 руб. Это самые низкие показатели валюты с марта 2018 года. Цена закрытия предыдущих торгов составляла 70,17 руб./€.

Курс доллара также падает: стоимость валюты снизилась до 63,66 руб./$.

Вчера евро обновил минимальные значения двухмесячной давности. Это может быть связано со слабыми статистическими данными по экономике Европейского союза. Они могут вынудить ЕЦБ к дополнительным шагам по монетарному стимулированию.

Подробнее о перспективах курса евро читайте в материале “Ъ” «Евро просел на статистике».