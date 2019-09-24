Один из крупнейших активов Абрамовича в Великобритании может стать безубыточным

Оператор связи Truphone в Великобритании может стать безубыточным спустя 13 лет после запуска проекта, об этом генеральный директор фирмы Ральф Стеффенс сообщил Financial Times (FT). Основным акционером компании выступает Александр Абрамов, 23,3% акций принадлежит Роману Абрамовичу. Он инвестировал в оператора в 2013 году.

По данным FT, это было крупнейшим вложением господина Абрамовича в Великобритании после покупки футбольного клуба «Челси». На момент сделки Truphone оценили в £300 млн.

Оператор Truphone продает сим-карты с возможностью изменить номер телефона при выездах за границу. С ее помощью можно не платить за роуминг. Общий убыток компании с начала работы в 2006 году составил 500 млн фунтов. В 2018 году убыток уменьшился с 31,7 млн до 4,3 млн фунтов. Гендиректор компании считает, что индустрию еще ждет свой «момент Netflix», когда смартфоны будут работать без сим-карт. Truphone вкладывает средства в разработку виртуальных сим-карт. Оператор ожидает быстрого роста в связи развитием этого направления.

Напомним, ранее Александр Абрамов и Роман Абрамович получили разрешение ФАС на покупку контроля в «Трансконтейнере». Их структура «Енисей Капитал» сможет участвовать в торгах за 50% плюс 2 акции крупнейшего российского оператора.

Подробнее — в материале “Ъ” «Миноритарии "Трансконтейнера" могут стать мажоритариями».