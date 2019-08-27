Миноритарии «Трансконтейнера» могут стать мажоритариями

Совладельцы «Евраза» Александр Абрамов и Роман Абрамович получили разрешение ФАС на покупку контроля в «Трансконтейнере». Таким образом, их структура «Енисей Капитал» сможет участвовать в торгах за 50% плюс 2 акции крупнейшего в РФ контейнерного оператора 27 ноября и в случае победы нарастить свою долю в компании до 74,7%.

ФАС разрешила структуре совладельцев «Евраза» Александра Абрамова и Романа Абрамовича ООО «Енисей Капитал», которое владеет 24,74% акций ПАО «Трансконтейнер», купить еще 50% плюс 2 акции компании у структуры ОАО РЖД. На какую долю претендуют партнеры, в регуляторе не сообщили.

Остальной пакет «Трансконтейнера» у ВТБ. На свою долю банк имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, ряд источников “Ъ” говорил, что им являются структуры, близкие к господам Абрамовичу и Абрамову (см. “Ъ” от 23 октября 2018 года).

Продажа контрольного пакета оператора обсуждается не один год.

Среди претендентов — структуры, близкие к «Енисей Капиталу», Первая грузовая компания (ПГК; принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина), группа «Дело» Сергея Шишкарева, а также РФПИ с инвесторами. Открытый аукцион на контрольный пакет «Трансконтейнера» должен состояться 27 ноября. Организатор торгов «ВТБ Капитал» принимает заявки до 15 ноября. Стартовая цена пакета — 36,2 млрд руб. По условиям аукциона конечным бенефициаром претендента должен быть гражданин России, претендент должен владеть не менее 20% акций «Трансконтейнера» или не менее 5 тыс. вагонов, либо иметь контейнерный терминал на 50 тыс. TEU.

В то же время не допускаются компании, находящиеся в процессе реорганизации или банкротства, с убытком за 2018 год или подконтрольные морским контейнерным линиям (см. “Ъ” от 8 апреля).

Претенденты должны внести на счет Объединенной транспортно-логистической компании (ОТЛК), которая сейчас владеет контрольным пакетом, задаток в 10% от стартовой стоимости. Победителем станет тот, кто предложит наибольшую сумму за акции «Трансконтейнера».

Впоследствии новый владелец контрольного пакета не сможет в течение двух лет уступить контроль над акциями или собственным капиталом под угрозой штрафа в четверть цены сделки. Также он должен будет в течение трех лет (остатка того года, когда произойдет покупка, и двух полных лет после этого) исполнять план по перевозкам, предусмотренный действующей стратегией «Трансконтейнера».

Ольга Мордюшенко