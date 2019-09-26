Как росли валютные депозиты в российских банках в первом полугодии

|
|
|Банк
|Прирост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года в долларовом эквиваленте ($ млн)
|Прирост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года в долларовом эквиваленте (%)
|Общий объем валютных депозитов физлиц на 01.07.19 в долларовом эквиваленте ($ млн)
|Объем валютных депозитов в общем объеме депозитов физлиз на 01.07.19 в рублевом эквиваленте (%)
|Прирост рублевых депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года (%)
|Общий прирост депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года (в рублевом эквиваленте; %)
|1
|Банк ВТБ (ПАО)
|3371,0
|18,17
|21924,8
|34,05
|5,41
|6,04
|2
|ПАО «Сбербанк»
|1352,1
|4,14
|34034,0
|16,61
|2,01
|0,69
|3
|ПАО «Банк ФК Открытие»
|1183,1
|65,07
|3001,2
|22,37
|103,88
|88,67
|4
|Банк ГПБ (АО)
|828,9
|14,79
|6433,2
|38,67
|14,94
|10,55
|5
|АО «Альфа-банк»
|626,0
|10,15
|6792,1
|39,61
|2,26
|1,36
|6
|АО «Россельхозбанк»
|507,2
|29,54
|2223,9
|12,89
|4,89
|6,37
|7
|АО «СМП-банк»
|235,1
|36,85
|873,1
|32,39
|6,49
|11,66
|8
|АО «Тинькофф-банк»
|176,6
|37,82
|643,5
|15,07
|13,19
|14,84
|9
|АО «Юникредит-банк»
|152,2
|7,76
|2114,9
|53,57
|8,82
|2,65
|10
|ПАО «Росбанк»
|90,7
|7,20
|1350,3
|29,03
|11,84
|7,20
|11
|ПАО «Банк Санкт-Петербург»
|88,5
|8,45
|1135,5
|30,58
|2,13
|0,98
|12
|ПАО «Московский кредитный банк»
|82,1
|14,70
|640,7
|9,46
|17,88
|16,43
|13
|АО «БКС-банк»
|60,5
|37,02
|224,0
|46,47
|8,72
|15,49
|14
|ООО «ХКФ-банк»
|54,4
|78,38
|123,7
|4,17
|–4,55
|–2,89
|15
|АО «Райффайзенбанк»
|53,0
|1,55
|3474,4
|47,97
|8,95
|0,22
|16
|АО «Банк Объединенный капитал»
|47,9
|44,46
|155,7
|65,05
|42,54
|34,93
|17
|КБ «Москоммерцбанк» (АО)
|46,3
|203,68
|69,1
|57,07
|–32,06
|19,21
|18
|Банк ВБРР (АО)
|37,5
|5,73
|692,5
|51,91
|13,43
|3,66
|19
|КБ «Локо-банк» (АО)
|25,9
|22,97
|138,7
|14,93
|11,54
|11,56
|20
|ООО «Банк Аверс»
|24,1
|14,38
|191,6
|42,67
|2,79
|3,24
|21
|ПАО «МИнБанк»
|22,9
|11,59
|220,1
|7,15
|–6,15
|–5,65
|22
|ООО «Инбанк»
|22,8
|19,41
|140,5
|76,22
|–2,94
|5,48
|23
|АО «Банк Финсервис»
|22,6
|41,71
|76,9
|30,51
|–9,65
|–0,62
|24
|СДМ-банк (ПАО)
|18,8
|12,76
|166,4
|29,44
|–6,36
|–3,95
|25
|АО «Кредит Европа Банк»
|17,5
|7,09
|264,1
|20,42
|10,84
|7,76
|26
|ООО «Экспобанк»
|15,9
|9,29
|187,6
|30,90
|19,01
|12,10
|27
|ББР-банк (АО)
|15,4
|17,99
|101,3
|22,38
|–1,39
|0,40
|28
|Таврический банк (АО)
|11,7
|37,41
|43,0
|6,91
|3,61
|4,84
|29
|ПАО «МТС-банк»
|11,6
|9,05
|140,3
|10,96
|13,98
|12,12
|30
|ПАО «КБ Восточный»
|10,9
|6,89
|169,6
|7,00
|–8,81
|–8,42
|31
|АО «ОТП-банк»
|10,7
|14,73
|83,6
|7,98
|0,50
|0,78
|32
|ПАО «Мособлбанк»
|8,1
|5,31
|159,9
|10,97
|–9,83
|–9,26
|33
|АО «Кошелев-банк»
|7,3
|34,49
|28,4
|13,23
|–7,52
|–4,46
|34
|АКБ «Фора-банк» (АО)
|7,0
|13,77
|57,6
|14,36
|0,95
|1,28
|35
|ПАО «АКБ Приморье»
|6,8
|11,79
|64,7
|18,75
|3,92
|3,46
|36
|Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО)
|6,5
|13,45
|54,6
|6,19
|3,80
|3,75
|37
|РНКБ-банк (ПАО)
|6,3
|16,46
|44,3
|3,90
|2,25
|2,38
|38
|ПАО «Совкомбанк»
|5,8
|1,42
|413,8
|6,61
|1,49
|0,81
|39
|АО «Банк Интеза»
|5,5
|7,94
|74,8
|40,71
|–3,45
|–2,87
|40
|ПАО «АКБ Авангард»
|4,3
|1,87
|233,6
|41,75
|–9,94
|–8,94
|41
|АО «НС-банк»
|4,1
|9,92
|44,9
|17,46
|–4,91
|–4,12
|42
|Джей энд Ти Банк (АО)
|3,8
|9,35
|44,3
|34,84
|2,25
|1,20
|43
|Банк «Союз» (АО)
|3,1
|7,50
|44,0
|7,86
|8,63
|7,67
|44
|АКБ «Абсолют-банк» (ПАО)
|2,9
|0,84
|346,9
|20,98
|0,40
|–1,60
|45
|АО «АКБ Новикомбанк»
|2,8
|1,70
|166,5
|44,69
|–7,87
|–7,78
|46
|Морской банк (АО)
|2,2
|34,85
|8,6
|9,40
|–1,70
|0,16
|47
|ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк»
|2,1
|9,64
|24,2
|4,36
|3,37
|3,19
|48
|АО «КБ Солидарность»
|2,0
|27,93
|9,2
|2,74
|23,94
|23,71
|49
|ПАО «КБ УБРиР»
|1,9
|1,33
|143,9
|5,34
|6,41
|5,53
|50
|АБ «Девон-Кредит» (ПАО)
|1,9
|24,96
|9,4
|2,68
|1,63
|1,91
|51
|ПАО «Нико-банк»
|1,5
|11,90
|14,6
|12,31
|1,28
|1,31
|52
|ПАО «Акибанк»
|1,5
|9,38
|16,9
|8,10
|–2,65
|–2,50
|53
|Киви-бнк (АО)
|1,4
|16,72
|10,0
|5,00
|3,83
|3,93
|54
|КБ «Кубань Кредит» ООО
|1,3
|3,57
|38,1
|3,59
|5,36
|4,91
|55
|АО «Банк ПСКБ»
|1,3
|3,85
|35,4
|30,71
|4,77
|1,31
|56
|АО «НК-банк»
|1,2
|1,57
|78,1
|72,81
|–11,13
|–8,71
|57
|ПАО «Челябинвестбанк»
|1,1
|3,88
|30,2
|7,54
|5,20
|4,29
|58
|АО «Банк Национальный стандарт»
|0,9
|2,24
|43,1
|24,52
|–11,27
|–10,30
|59
|ПАО «Дальневосточный банк»
|0,6
|3,31
|17,9
|8,21
|12,23
|10,45
|60
|АО «Банк Акцепт»
|0,5
|4,46
|11,9
|7,30
|1,06
|0,58
|61
|ПАО «Банк Александровский»
|0,4
|3,79
|10,6
|8,20
|1,19
|0,58
|62
|ПАО «Томскпромстройбанк»
|0,4
|25,15
|1,9
|2,10
|2,82
|3,02
|63
|АО «ВУЗ-банк»
|0,4
|3,33
|11,4
|4,53
|7,40
|6,70
|64
|ПАО «Плюс-банк»
|0,3
|8,92
|4,0
|1,37
|4,59
|4,51
|65
|АО «КБ Хлынов»
|0,3
|4,10
|7,5
|3,56
|0,91
|0,67
|66
|АО «Татсоцбанк»
|0,3
|4,72
|6,1
|6,40
|–15,88
|–15,25
|67
|АО «КБ Ассоциация»
|0,2
|1,33
|11,6
|9,21
|6,18
|4,69
|68
|ПАО «Норвик-банк»
|0,1
|6,44
|1,5
|0,99
|–3,07
|–3,07
|69
|АО «Солид-банк»
|0,1
|6,61
|1,2
|1,29
|–1,83
|–1,85
|70
|АО «Банк Оренбург»
|0,1
|4,33
|1,5
|1,38
|10,02
|9,78
|71
|АО «Генбанк»
|0,0
|0,16
|17,3
|5,92
|–6,70
|–6,84
|72
|АКБ «Энергобанк» (ПАО)
|0,0
|1,63
|1,5
|1,66
|–5,28
|–5,32
|73
|Банк «Снежинский» АО
|0,0
|1,04
|2,0
|2,29
|2,36
|2,09
|74
|ПАО «Почта-банк»
|0,007
|214,75
|0,010
|0,00
|11,99
|11,99
|75
|АО «АБ Россия»
|–0,0
|–0,08
|10,3
|0,62
|–4,74
|–4,77
|76
|АО «КБ Пойдем!»
|–0,0
|–28,39
|0,1
|0,03
|0,32
|0,31
|77
|ПАО «Банк Екатеринбург»
|–0,0
|–7,74
|0,3
|0,29
|0,80
|0,74
|78
|ПАО «АКБ Металлинвестбанк»
|–0,0
|–0,04
|133,6
|20,13
|2,85
|0,17
|79
|АО «Кранбанк»
|–0,1
|–1,55
|3,7
|3,75
|–0,83
|–1,24
|80
|АО «Банк Жилфинанс»
|–0,1
|–11,25
|0,5
|0,44
|2,75
|2,63
|81
|АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
|–0,1
|–1,40
|5,0
|1,91
|–3,72
|–3,86
|82
|ООО «КБ Аресбанк»
|–0,1
|–0,38
|21,3
|38,10
|–71,62
|–61,57
|83
|АККСБ «КС-банк» (ПАО)
|–0,2
|–8,54
|1,6
|1,03
|–1,72
|–1,91
|84
|ОАО «Юг-инвестбанк»
|–0,2
|–2,27
|6,9
|6,23
|0,11
|–0,68
|85
|АО «НВКбанк»
|–0,2
|–7,84
|2,1
|1,51
|3,17
|2,81
|86
|ООО «Земский банк»
|–0,2
|–11,85
|1,5
|1,85
|6,39
|5,74
|87
|ПАО «СКБ-банк»
|–0,3
|–0,61
|51,9
|5,50
|–0,63
|–1,18
|88
|ПАО «Курскпромбанк»
|–0,3
|–3,95
|7,9
|3,91
|–5,90
|–6,19
|89
|АО «Экономбанк»
|–0,4
|–6,98
|5,9
|2,84
|7,19
|6,38
|90
|ПАО «Липецккомбанк»
|–0,5
|–15,14
|2,7
|1,44
|–5,04
|–5,35
|91
|ПАО «Саровбизнесбанк»
|–0,5
|–2,71
|19,4
|4,50
|6,28
|5,32
|92
|ПАО «Челиндбанк»
|–0,6
|–2,85
|18,8
|3,81
|4,34
|3,61
|93
|КБ «Энерготрансбанк» (АО)
|–0,6
|–2,31
|24,0
|20,47
|–1,82
|–3,92
|94
|ПАО «Крайинвестбанк»
|–0,6
|–7,12
|7,7
|2,30
|–2,42
|–2,78
|95
|АО «Газэнергобанк»
|–0,7
|–5,70
|12,0
|3,81
|1,76
|1,04
|96
|ПАО «АКБ Урал ФД»
|–0,8
|–3,43
|22,5
|9,48
|0,18
|–1,16
|97
|Тимер-банк (ПАО)
|–0,9
|–17,45
|4,1
|2,66
|–11,35
|–11,78
|98
|ПАО «НБД-банк»
|–1,0
|–8,58
|10,8
|6,01
|1,65
|0,30
|99
|Банк КУБ (АО)
|–1,1
|–3,88
|26,1
|7,86
|4,45
|2,86
|100
|АКБ «Форштадт» (АО)
|–1,2
|–15,20
|6,7
|6,87
|–9,57
|–10,64
|101
|АО «КБ Агропромкредит»
|–1,2
|–10,11
|10,8
|5,45
|–9,77
|–10,28
|102
|ПАО «Росдорбанк»
|–1,3
|–3,58
|33,8
|27,22
|–1,47
|–4,73
|103
|АО «Тэмбр-банк»
|–1,3
|–15,12
|7,2
|7,01
|3,24
|0,83
|104
|ООО «КБЭР Банк Казани»
|–1,4
|–19,71
|5,7
|5,95
|–8,02
|–9,43
|105
|АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
|–1,4
|–34,25
|2,7
|2,30
|–0,87
|–2,35
|106
|ПАО «Банк Зенит»
|–1,5
|–0,36
|424,6
|34,13
|–2,90
|–5,27
|107
|Банк ПТБ (ООО)
|–1,6
|–15,51
|8,9
|9,45
|–0,66
|–3,35
|108
|АО «Роскосмосбанк»
|–1,7
|–23,96
|5,3
|4,14
|–24,59
|–24,88
|109
|ПАО «Быстробанк»
|–1,7
|–14,61
|9,9
|2,56
|2,41
|1,58
|110
|Банк «Левобережный» (ПАО)
|–2,2
|–14,27
|13,0
|2,27
|7,40
|6,48
|111
|АО «АКБ Международный финансовый клуб»
|–2,5
|–1,30
|192,7
|67,83
|–9,98
|–10,25
|112
|ПАО «Балтинвестбанк»
|–2,8
|–21,35
|10,1
|10,60
|–29,71
|–29,60
|113
|Нацинвестпромбанк (АО)
|–3,3
|–6,13
|50,8
|48,86
|–17,33
|–16,10
|114
|Прио-Внешторгбанк (ПАО)
|–3,7
|–27,03
|10,0
|6,57
|2,30
|–1,23
|115
|ПАО «КБ Центр-инвест»
|–4,4
|–10,53
|37,7
|3,21
|–1,00
|–1,69
|116
|АО «Банк СНГБ»
|–5,4
|–7,77
|63,8
|9,94
|10,92
|7,45
|117
|КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
|–5,4
|–10,79
|44,8
|2,29
|3,12
|2,47
|118
|ПАО «Запсибкомбанк»
|–7,8
|–13,38
|50,3
|4,09
|6,46
|4,95
|119
|ПАО «Банк СГБ»
|–8,2
|–20,21
|32,2
|10,90
|4,47
|–0,33
|120
|ПАО «АКБ Связь-банк»
|–9,2
|–3,15
|283,3
|17,52
|–11,04
|–11,22
|121
|ТКБ-банк ПАО
|–9,7
|–7,78
|115,1
|12,74
|–5,43
|–6,96
|122
|ПАО «Ак Барс» Банк
|–14,1
|–12,12
|101,9
|5,87
|–2,41
|–3,68
|123
|АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)
|–15,8
|–41,00
|22,8
|2,58
|–6,65
|–8,40
|124
|Банк «Траст» (ПАО)
|–16,0
|–74,37
|5,5
|20,46
|–87,19
|–85,89
|125
|ООО «КБ Кольцо Урала»
|–16,4
|–42,57
|22,2
|7,91
|0,01
|–6,76
|126
|Банк ИПБ (АО)
|–17,5
|–24,71
|53,5
|22,58
|–9,39
|–15,59
|127
|АО «КБ Интерпромбанк»
|–19,5
|–26,04
|55,5
|36,38
|–14,51
|–22,24
|128
|АКБ «Ланта-банк» (АО)
|–19,6
|–14,32
|117,4
|62,76
|–22,37
|–22,27
|129
|АО «Банк ДОМ.РФ»
|–20,7
|–10,62
|174,0
|16,05
|–18,75
|–18,76
|130
|ПАО «Меткомбанк»
|–20,7
|–18,07
|93,7
|54,67
|–6,29
|–17,95
|131
|Банк «Возрождение» (ПАО)
|–24,2
|–9,86
|221,4
|9,20
|–1,25
|–3,09
|132
|АО «Банк Русский стандарт»
|–24,4
|–24,97
|73,2
|2,76
|–2,77
|–3,90
|133
|ПАО «РГС-банк»
|–29,1
|–44,24
|36,7
|7,52
|–36,30
|–37,51
|134
|АО «КБ Ситибанк»
|–29,4
|–2,20
|1 311,0
|59,98
|–3,32
|–8,21
|135
|ПАО «Банк Уралсиб»
|–31,3
|–6,39
|458,7
|17,93
|3,86
|–0,12
|136
|ПАО «Промсвязьбанк»
|–84,7
|–15,64
|457,0
|9,89
|–2,00
|–4,63