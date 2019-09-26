Как росли валютные депозиты в российских банках в первом полугодии

Банк Прирост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года в долларовом эквиваленте ($ млн) Прирост валютных депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года в долларовом эквиваленте (%) Общий объем валютных депозитов физлиц на 01.07.19 в долларовом эквиваленте ($ млн) Объем валютных депозитов в общем объеме депозитов физлиз на 01.07.19 в рублевом эквиваленте (%) Прирост рублевых депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года (%) Общий прирост депозитов физлиц за первое полугодие 2019 года (в рублевом эквиваленте; %) 1 Банк ВТБ (ПАО) 3371,0 18,17 21924,8 34,05 5,41 6,04 2 ПАО «Сбербанк» 1352,1 4,14 34034,0 16,61 2,01 0,69 3 ПАО «Банк ФК Открытие» 1183,1 65,07 3001,2 22,37 103,88 88,67 4 Банк ГПБ (АО) 828,9 14,79 6433,2 38,67 14,94 10,55 5 АО «Альфа-банк» 626,0 10,15 6792,1 39,61 2,26 1,36 6 АО «Россельхозбанк» 507,2 29,54 2223,9 12,89 4,89 6,37 7 АО «СМП-банк» 235,1 36,85 873,1 32,39 6,49 11,66 8 АО «Тинькофф-банк» 176,6 37,82 643,5 15,07 13,19 14,84 9 АО «Юникредит-банк» 152,2 7,76 2114,9 53,57 8,82 2,65 10 ПАО «Росбанк» 90,7 7,20 1350,3 29,03 11,84 7,20 11 ПАО «Банк Санкт-Петербург» 88,5 8,45 1135,5 30,58 2,13 0,98 12 ПАО «Московский кредитный банк» 82,1 14,70 640,7 9,46 17,88 16,43 13 АО «БКС-банк» 60,5 37,02 224,0 46,47 8,72 15,49 14 ООО «ХКФ-банк» 54,4 78,38 123,7 4,17 –4,55 –2,89 15 АО «Райффайзенбанк» 53,0 1,55 3474,4 47,97 8,95 0,22 16 АО «Банк Объединенный капитал» 47,9 44,46 155,7 65,05 42,54 34,93 17 КБ «Москоммерцбанк» (АО) 46,3 203,68 69,1 57,07 –32,06 19,21 18 Банк ВБРР (АО) 37,5 5,73 692,5 51,91 13,43 3,66 19 КБ «Локо-банк» (АО) 25,9 22,97 138,7 14,93 11,54 11,56 20 ООО «Банк Аверс» 24,1 14,38 191,6 42,67 2,79 3,24 21 ПАО «МИнБанк» 22,9 11,59 220,1 7,15 –6,15 –5,65 22 ООО «Инбанк» 22,8 19,41 140,5 76,22 –2,94 5,48 23 АО «Банк Финсервис» 22,6 41,71 76,9 30,51 –9,65 –0,62 24 СДМ-банк (ПАО) 18,8 12,76 166,4 29,44 –6,36 –3,95 25 АО «Кредит Европа Банк» 17,5 7,09 264,1 20,42 10,84 7,76 26 ООО «Экспобанк» 15,9 9,29 187,6 30,90 19,01 12,10 27 ББР-банк (АО) 15,4 17,99 101,3 22,38 –1,39 0,40 28 Таврический банк (АО) 11,7 37,41 43,0 6,91 3,61 4,84 29 ПАО «МТС-банк» 11,6 9,05 140,3 10,96 13,98 12,12 30 ПАО «КБ Восточный» 10,9 6,89 169,6 7,00 –8,81 –8,42 31 АО «ОТП-банк» 10,7 14,73 83,6 7,98 0,50 0,78 32 ПАО «Мособлбанк» 8,1 5,31 159,9 10,97 –9,83 –9,26 33 АО «Кошелев-банк» 7,3 34,49 28,4 13,23 –7,52 –4,46 34 АКБ «Фора-банк» (АО) 7,0 13,77 57,6 14,36 0,95 1,28 35 ПАО «АКБ Приморье» 6,8 11,79 64,7 18,75 3,92 3,46 36 Азиатско-Тихоокеанский банк (ПАО) 6,5 13,45 54,6 6,19 3,80 3,75 37 РНКБ-банк (ПАО) 6,3 16,46 44,3 3,90 2,25 2,38 38 ПАО «Совкомбанк» 5,8 1,42 413,8 6,61 1,49 0,81 39 АО «Банк Интеза» 5,5 7,94 74,8 40,71 –3,45 –2,87 40 ПАО «АКБ Авангард» 4,3 1,87 233,6 41,75 –9,94 –8,94 41 АО «НС-банк» 4,1 9,92 44,9 17,46 –4,91 –4,12 42 Джей энд Ти Банк (АО) 3,8 9,35 44,3 34,84 2,25 1,20 43 Банк «Союз» (АО) 3,1 7,50 44,0 7,86 8,63 7,67 44 АКБ «Абсолют-банк» (ПАО) 2,9 0,84 346,9 20,98 0,40 –1,60 45 АО «АКБ Новикомбанк» 2,8 1,70 166,5 44,69 –7,87 –7,78 46 Морской банк (АО) 2,2 34,85 8,6 9,40 –1,70 0,16 47 ПАО «СКБ Приморья Примсоцбанк» 2,1 9,64 24,2 4,36 3,37 3,19 48 АО «КБ Солидарность» 2,0 27,93 9,2 2,74 23,94 23,71 49 ПАО «КБ УБРиР» 1,9 1,33 143,9 5,34 6,41 5,53 50 АБ «Девон-Кредит» (ПАО) 1,9 24,96 9,4 2,68 1,63 1,91 51 ПАО «Нико-банк» 1,5 11,90 14,6 12,31 1,28 1,31 52 ПАО «Акибанк» 1,5 9,38 16,9 8,10 –2,65 –2,50 53 Киви-бнк (АО) 1,4 16,72 10,0 5,00 3,83 3,93 54 КБ «Кубань Кредит» ООО 1,3 3,57 38,1 3,59 5,36 4,91 55 АО «Банк ПСКБ» 1,3 3,85 35,4 30,71 4,77 1,31 56 АО «НК-банк» 1,2 1,57 78,1 72,81 –11,13 –8,71 57 ПАО «Челябинвестбанк» 1,1 3,88 30,2 7,54 5,20 4,29 58 АО «Банк Национальный стандарт» 0,9 2,24 43,1 24,52 –11,27 –10,30 59 ПАО «Дальневосточный банк» 0,6 3,31 17,9 8,21 12,23 10,45 60 АО «Банк Акцепт» 0,5 4,46 11,9 7,30 1,06 0,58 61 ПАО «Банк Александровский» 0,4 3,79 10,6 8,20 1,19 0,58 62 ПАО «Томскпромстройбанк» 0,4 25,15 1,9 2,10 2,82 3,02 63 АО «ВУЗ-банк» 0,4 3,33 11,4 4,53 7,40 6,70 64 ПАО «Плюс-банк» 0,3 8,92 4,0 1,37 4,59 4,51 65 АО «КБ Хлынов» 0,3 4,10 7,5 3,56 0,91 0,67 66 АО «Татсоцбанк» 0,3 4,72 6,1 6,40 –15,88 –15,25 67 АО «КБ Ассоциация» 0,2 1,33 11,6 9,21 6,18 4,69 68 ПАО «Норвик-банк» 0,1 6,44 1,5 0,99 –3,07 –3,07 69 АО «Солид-банк» 0,1 6,61 1,2 1,29 –1,83 –1,85 70 АО «Банк Оренбург» 0,1 4,33 1,5 1,38 10,02 9,78 71 АО «Генбанк» 0,0 0,16 17,3 5,92 –6,70 –6,84 72 АКБ «Энергобанк» (ПАО) 0,0 1,63 1,5 1,66 –5,28 –5,32 73 Банк «Снежинский» АО 0,0 1,04 2,0 2,29 2,36 2,09 74 ПАО «Почта-банк» 0,007 214,75 0,010 0,00 11,99 11,99 75 АО «АБ Россия» –0,0 –0,08 10,3 0,62 –4,74 –4,77 76 АО «КБ Пойдем!» –0,0 –28,39 0,1 0,03 0,32 0,31 77 ПАО «Банк Екатеринбург» –0,0 –7,74 0,3 0,29 0,80 0,74 78 ПАО «АКБ Металлинвестбанк» –0,0 –0,04 133,6 20,13 2,85 0,17 79 АО «Кранбанк» –0,1 –1,55 3,7 3,75 –0,83 –1,24 80 АО «Банк Жилфинанс» –0,1 –11,25 0,5 0,44 2,75 2,63 81 АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО –0,1 –1,40 5,0 1,91 –3,72 –3,86 82 ООО «КБ Аресбанк» –0,1 –0,38 21,3 38,10 –71,62 –61,57 83 АККСБ «КС-банк» (ПАО) –0,2 –8,54 1,6 1,03 –1,72 –1,91 84 ОАО «Юг-инвестбанк» –0,2 –2,27 6,9 6,23 0,11 –0,68 85 АО «НВКбанк» –0,2 –7,84 2,1 1,51 3,17 2,81 86 ООО «Земский банк» –0,2 –11,85 1,5 1,85 6,39 5,74 87 ПАО «СКБ-банк» –0,3 –0,61 51,9 5,50 –0,63 –1,18 88 ПАО «Курскпромбанк» –0,3 –3,95 7,9 3,91 –5,90 –6,19 89 АО «Экономбанк» –0,4 –6,98 5,9 2,84 7,19 6,38 90 ПАО «Липецккомбанк» –0,5 –15,14 2,7 1,44 –5,04 –5,35 91 ПАО «Саровбизнесбанк» –0,5 –2,71 19,4 4,50 6,28 5,32 92 ПАО «Челиндбанк» –0,6 –2,85 18,8 3,81 4,34 3,61 93 КБ «Энерготрансбанк» (АО) –0,6 –2,31 24,0 20,47 –1,82 –3,92 94 ПАО «Крайинвестбанк» –0,6 –7,12 7,7 2,30 –2,42 –2,78 95 АО «Газэнергобанк» –0,7 –5,70 12,0 3,81 1,76 1,04 96 ПАО «АКБ Урал ФД» –0,8 –3,43 22,5 9,48 0,18 –1,16 97 Тимер-банк (ПАО) –0,9 –17,45 4,1 2,66 –11,35 –11,78 98 ПАО «НБД-банк» –1,0 –8,58 10,8 6,01 1,65 0,30 99 Банк КУБ (АО) –1,1 –3,88 26,1 7,86 4,45 2,86 100 АКБ «Форштадт» (АО) –1,2 –15,20 6,7 6,87 –9,57 –10,64 101 АО «КБ Агропромкредит» –1,2 –10,11 10,8 5,45 –9,77 –10,28 102 ПАО «Росдорбанк» –1,3 –3,58 33,8 27,22 –1,47 –4,73 103 АО «Тэмбр-банк» –1,3 –15,12 7,2 7,01 3,24 0,83 104 ООО «КБЭР Банк Казани» –1,4 –19,71 5,7 5,95 –8,02 –9,43 105 АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) –1,4 –34,25 2,7 2,30 –0,87 –2,35 106 ПАО «Банк Зенит» –1,5 –0,36 424,6 34,13 –2,90 –5,27 107 Банк ПТБ (ООО) –1,6 –15,51 8,9 9,45 –0,66 –3,35 108 АО «Роскосмосбанк» –1,7 –23,96 5,3 4,14 –24,59 –24,88 109 ПАО «Быстробанк» –1,7 –14,61 9,9 2,56 2,41 1,58 110 Банк «Левобережный» (ПАО) –2,2 –14,27 13,0 2,27 7,40 6,48 111 АО «АКБ Международный финансовый клуб» –2,5 –1,30 192,7 67,83 –9,98 –10,25 112 ПАО «Балтинвестбанк» –2,8 –21,35 10,1 10,60 –29,71 –29,60 113 Нацинвестпромбанк (АО) –3,3 –6,13 50,8 48,86 –17,33 –16,10 114 Прио-Внешторгбанк (ПАО) –3,7 –27,03 10,0 6,57 2,30 –1,23 115 ПАО «КБ Центр-инвест» –4,4 –10,53 37,7 3,21 –1,00 –1,69 116 АО «Банк СНГБ» –5,4 –7,77 63,8 9,94 10,92 7,45 117 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) –5,4 –10,79 44,8 2,29 3,12 2,47 118 ПАО «Запсибкомбанк» –7,8 –13,38 50,3 4,09 6,46 4,95 119 ПАО «Банк СГБ» –8,2 –20,21 32,2 10,90 4,47 –0,33 120 ПАО «АКБ Связь-банк» –9,2 –3,15 283,3 17,52 –11,04 –11,22 121 ТКБ-банк ПАО –9,7 –7,78 115,1 12,74 –5,43 –6,96 122 ПАО «Ак Барс» Банк –14,1 –12,12 101,9 5,87 –2,41 –3,68 123 АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) –15,8 –41,00 22,8 2,58 –6,65 –8,40 124 Банк «Траст» (ПАО) –16,0 –74,37 5,5 20,46 –87,19 –85,89 125 ООО «КБ Кольцо Урала» –16,4 –42,57 22,2 7,91 0,01 –6,76 126 Банк ИПБ (АО) –17,5 –24,71 53,5 22,58 –9,39 –15,59 127 АО «КБ Интерпромбанк» –19,5 –26,04 55,5 36,38 –14,51 –22,24 128 АКБ «Ланта-банк» (АО) –19,6 –14,32 117,4 62,76 –22,37 –22,27 129 АО «Банк ДОМ.РФ» –20,7 –10,62 174,0 16,05 –18,75 –18,76 130 ПАО «Меткомбанк» –20,7 –18,07 93,7 54,67 –6,29 –17,95 131 Банк «Возрождение» (ПАО) –24,2 –9,86 221,4 9,20 –1,25 –3,09 132 АО «Банк Русский стандарт» –24,4 –24,97 73,2 2,76 –2,77 –3,90 133 ПАО «РГС-банк» –29,1 –44,24 36,7 7,52 –36,30 –37,51 134 АО «КБ Ситибанк» –29,4 –2,20 1 311,0 59,98 –3,32 –8,21 135 ПАО «Банк Уралсиб» –31,3 –6,39 458,7 17,93 3,86 –0,12 136 ПАО «Промсвязьбанк» –84,7 –15,64 457,0 9,89 –2,00 –4,63

Всего по банкам с суммарным объемом вкладов физлиц от 5 млрд руб., в рублевом эквиваленте на 01.07.19

Учитывались только результаты банков с суммарным объемом привлеченных средств физлиц (рублевые плюс валютные вклады в рублевом эквиваленте) не менее 5 млрд руб. на 1 июля 2019 года.