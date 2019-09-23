Пожар на заводе «Кинеф» в Киришах ликвидирован

Спасатели полностью потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в Киришах. В настоящий момент возгорание ликвидировано, угрозы соседним зданиям нет. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в ГУ МЧС по Ленинградской области.

По уточненным данным, на НПЗ происходило факельное горение из печи на площади 90 кв. м. Пожар тушили по второму номеру сложности. Всего к его ликвидации привлекалось 75 человек и 23 единицы техники.

Напомним, что о возгорании на заводе «Кинеф» в Киришах стало известно в 07:15 понедельника, 23 сентября.