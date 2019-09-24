Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида

Экс-глава Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался после попытки суицида. Об этом “Ъ” сообщил источник в центральной городской больнице, куда был госпитализирован пострадавший.

По данным СУ СКР по Самарской области, бывший мэр Новокуйбышевска пытался совершить самоубийство. Рядом с ним нашли охотничье ружье. Он был отправлен в больницу в тяжелом состоянии. По факту инцидента следователи проводят проверку.

Владимир Фомин руководил Новокуйбышевском с декабря 2018-го по 23 сентября 2019 года. По данным департамента информационной политики Самарской области, чиновник 20 сентября направил заявление в городскую думу о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

До своего избрания господин Фомин являлся советником по совместительству в двух коммерческих организациях — ООО «Техносервис» и ООО «Присма». Ранее избирался депутатом думы городского округа Новокуйбышевск IV и V созывов с 2004 по 2014 год. Входил в состав комитета по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике.

Андрей Сазонов, Самара