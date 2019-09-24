В Екатеринбурге нашли пропавшего накануне журналиста Ura.ru

Полиции дали отбой на поиск пропавшего в понедельник журналиста портала Ura.ru Александра Поздеева. В ГУ МВД по Свердловской области сообщили ТАСС, что он сам вернулся домой на своем автомобиле «живой и здоровый». Причины его отсутствия в полиции не уточняют.

На сайте Ura.ru говорится, что журналист пропадал на сутки «по причинам личного характера». Портал поблагодарил всех, кто помогал в поисках.

Мужчина пропал 23 сентября в 14–15 часов по местному времени. Ближе к ночи доследственную проверку начал проводить Следственный комитет.