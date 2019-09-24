Робот-Рекрутер помогает выбрать лучшего из лучших

В июне 2018 года, в рамках комплексного проекта инновационного развития «ММК-Индустрия 4.0», началась реализация проекта «Робот-Рекрутер», позволяющего на новом уровне вести отбор персонала.

«Робот-Рекрутер» отвечает самым современным требованиям, - отметил руководитель проекта, старший менеджер управления кадров ПАО «ММК» Сергей Козлов, - Внедрение в HR процессы ПАО «ММК» новой автоматизированной системы позволило не только расширить географию поиска молодых специалистов-выпускников образовательных учреждений, создать открытый и равный доступ к информации о вакансиях ПАО «ММК», размещенных в Интернет-ресурсах, но и запустить сервис электронного резюме, текстового и голосового чат-бот помощников, предоставляющих возможность соискателям из любого уголка страны заявить о себе, а нам – принять лучшего кандидата из лучших.

Робот-рекрутер подбирает по заданным требованиям резюме соискателей из электронной базы кандидатов, а также поддерживает обратную связь с соискателем: благодарит за проявленный интерес к вакансии в случае заполнения резюме, приглашает на собеседование в формате СМС, при этом соискатель сам выбирает удобное для него время. Также Робот-Рекрутер отправляет сообщение о закрытии вакансии.

Интегрированный в систему сервис «Видеоинтервью» позволяет эффективнее и быстрее выбрать кандидата из числа уже подобранных соискателей. Соискатель в удобное для него время записывает видеоинтервью, отвечая на вопросы и отправляет запись HR-менеджеру.

С начала мая на странице вакансий корпоративного сайта ПАО «ММК» зафиксировано 9 294 посетителя. Откликнулись на вакансии и оставили резюме 2 179 человек.