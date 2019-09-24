Сборная России рано покинула Европу

Мужская сборная России завершила борьбу на четвертьфинальной стадии чемпионата Европы по волейболу. В понедельник в Любляне она уступила хозяевам площадки словенцам со счетом 1:3 по партиям. Таким образом, россияне не смогли защитить чемпионский титул, завоеванный два года назад. Более того, их нынешнее выступление вполне можно назвать провалом.

Турнирная судьба уже во второй раз свела сборные России и Словении на нынешнем чемпионате Европы. Их первая встреча в конце группового этапа закончилась достаточно убедительной победой команды Туомаса Саммельвуо в трех партиях с одинаковым счетом 25:21. Тогда словенцы при бурной поддержке более 10 тысяч болельщиков, кажется, приложили максимум усилий, но россияне очень мощно подавали и имели значительное преимущество на блоке. По всем раскладам должны были они обыгрывать хозяев Евро-2019 и сейчас, несмотря на то что те выбили в 1/8 финала крепкую Болгарию, показав весьма качественный волейбол.

На четвертьфинал Саммельвуо выставил ту же стартовую шестерку, что и на матч со Словенией в группе. Пасовал в этом варианте состава Игорь Кобзарь, роль диагонального исполнял Виктор Полетаев, за центр сетки отвечали Дмитрий Мусерский и Артем Вольвич, а на позиции доигровщиков действовали Дмитрий Волков и Егор Клюка. Такое решение Саммельвуо вроде бы выглядело логично, а с другой стороны, и для соперника все было ожидаемо. Как выяснилось, словенцы досконально разобрали сборную России, а главное — оказались готовы ментально ко второму противостоянию с ней.

Хозяева сразу дали понять, что не испытывают никакого пиетета перед чемпионами Европы 2017 года и никакого мандража. Скорее россияне некомфортно чувствовали себя под давлением переполненных трибун и соперника. Показалось, что они справились с волнением, когда после 1:4 в дебюте быстро вышли вперед прежде всего благодаря хорошим подачам Клюки — 7:5. Но нет — скованность подопечным Саммельвуо преодолеть так и не удалось, да и словенцы подавали здорово. Три эйса Мити Гаспарини, пожалуй, стали ключевыми в первой партии, особенно тот, после которого его команда повела 20:18. Вскоре вице-чемпионы Европы четырехлетней давности заработали тройной сетбол и с третьей попытки реализовали его — 25:23.

Совсем обескураживающим для российской сборной получилось начало следующей партии, когда она отпустила противника на пять очков — 1:6. На сей раз у нее возникли сложности с приемом планирующей подачи Яна Козамерника. Саммельвуо, видя, что его игроки откровенно поплыли, был вынужден взять тайм-аут и выводить их из этого состояния. Помогло — вскоре разница в счете сократилась до минимума. Россияне могли и вовсе догнать Словению, но не использовали свой шанс, после чего вновь позволили ей создать отрыв. При «минус четыре» — 6:10 — финский специалист потратил последний тренерский перерыв и даже заменил связующего Кобзаря на олимпийского чемпиона Александра Бутько. Потом он выпустил на площадку и блокирующего Ивана Яковлева вместо еще одного триумфатора Олимпиады 2012 года Мусерского. И хотя российским волейболистам очки по-прежнему доставались с большим трудом, так как оппоненты демонстрировали чудеса в защите, отставание опять растаяло до одного балла. Однако в решающие моменты ошиблись Клюка на приеме, Волков в атаке и Полетаев на подаче, что привело к потере и второго сета — 22:25.

В третьей партии балансировавшие уже на грани вылета из турнира россияне все-таки перехватили инициативу и добились ощутимого превосходства — 20:12. Но даже этот отрезок встречи они не сумели выиграть без нервов — 25:21. В концовке хозяева опять нащупали свой игровой ритм и вернули себе былую уверенность. Как следствие, в четвертом сете словенцы снова поймали кураж и практически постоянно лидировали. Сборная России вела лишь однажды, и то чисто символически — 3:2. А вот словенцы быстро обеспечили себе довольно прочный четырехочковый задел — 12:8. К тому времени Саммельвуо уже произвел обратную замену связующего, что, впрочем, особых дивидендов не принесло. Его команда допускала слишком много технического брака. За весь матч она совершила 38 ошибок и при такой грязной игре, по сути, была обречена на поражение. Увы, к середине партии исход четвертьфинала фактически не вызывал сомнений. В итоге Словения заслуженно победила — 25:21. Именно она теперь встретится в полуфинале с Польшей, а россияне покидают чемпионат.

Александр Ильин