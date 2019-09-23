Snap годами собирало досье на Facebook, назвав соцсеть Волан-де-Мортом

Как сообщает The Wall Street Journal, руководство Snap (разработчика мессенджера Snapchat) годами накапливало записи обо всех агрессивных действиях Facebook на рынке, назвав этот архив «Проект Волан-де-Морт». О нем стало известно в ходе расследования Федеральной торговой комиссии (FTC) США в отношении компании Марка Цукерберга, которым спешат воспользоваться конкуренты соцсети, чтобы пожаловаться на недобросовестные, с их точки зрения, действия компании.

Волан-де-Морт — вымышленный персонаж серии романов о Гарри Поттере, темный волшебник, практически достигший бессмертия. Его боятся до такой степени, что имя, как правило, не произносят.

В архиве Snap, в частности, содержатся сведения о том, что Facebook обращалась к владельцам популярных Instagram-аккаунтов, чтобы те не давали ссылки на контент из Snapchat, а также не упоминали Snap. Кроме того, по мнению руководства Snap, Instagram блокировал выход в тренды контента, создаваемого пользователями в Snapchat.

FTC в настоящий момент ведет антимонопольное расследование в отношении Facebook. Регулятор, в частности, проверяет, с какими целями компания приобретала другие компании, пытаясь убедиться, что за этими приобретениями не стояла цель избавиться от потенциальных соперников и воспрепятствовать таким образом конкуренции. В настоящий момент регуляторы связываются с основателями приобретенных Facebook компаний и топ-менеджерами ее конкурентов для выяснения обстоятельств.

Кирилл Сарханянц