Американские регуляторы проверяют приобретения Facebook

Федеральная торговая комиссия США (FTC) в рамках антимонопольного расследования в отношении Facebook проверяет, с какими целями компания приобретала другие компании. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, FTC хочет убедиться, что за этими приобретениями не стояла цель избавиться от потенциальных соперников и воспрепятствовать таким образом конкуренции. В настоящий момент регуляторы связываются с основателями приобретенных Facebook компаний для выяснения обстоятельств.

По данным S&P Global, за последние 15 лет Facebook приобрела около 90 компаний, включая Instagram и WhatsApp. Сама компания настаивает на том, что такие приобретения помогли ей активно развивать инновации, что в конце концов привело к увеличению выбора для потребителей.

Напомним, что 24 июля FTC наложила на Facebook рекордный штраф в размере $5 млрд за нарушение конфиденциальности данных пользователей соцсети.

Алена Миклашевская